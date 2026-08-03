Η τσόχα αφαίρεσης ρύπων από την Kärcher, κατασκευασμένη από μικτό ύφασμα με κοντό πέλος υψηλής ποιότητας, έχει μήκος 35 εκατοστά και εντυπωσιάζει με βέλτιστα αποτελέσματα κατά τον καθαρισμό παραθύρων και άλλων επιφανειών. Χάρη σε μία πρόσθετη τσόχα, απομακρύνει επίσης γρήγορα και αποτελεσματικά τις χονδροειδείς ακαθαρσίες και τους ισχυρά προσκολλημένους ρύπους. Με πρακτικό κούμπωμα με άγκιστρο και βρόχο για ιδιαίτερα άνετη χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κοντάρι Τ της Kärcher.