Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας μικτό ύφασμα με κοντό πέλος, η τσόχα αφαίρεσης ρύπων της Kärcher έχει μήκος 45 εκατοστά και εντυπωσιάζει με βέλτιστα αποτελέσματα κατά τον καθαρισμό παραθύρων και άλλων επιφανειών. Χάρη σε μία πρόσθετη τσόχα, απομακρύνει επίσης γρήγορα και αποτελεσματικά τις χονδροειδείς ακαθαρσίες και τους ισχυρά προσκολλημένους ρύπους. Με πρακτικό κούμπωμα με άγκιστρο και βρόχο για ιδιαίτερα άνετη χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κοντάρι Τ της Kärcher.