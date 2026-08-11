Telescopic rod Lampo 150 x 150 cm

Τηλεσκοπικό αλουμινένιο κοντάρι με οπή και προσαρμογέα Jack Lampo - σε 2 τεμάχια.

Τηλεσκοπικό κοντάρι για καθαρισμό σε μεγάλο ύψος. Ιδανική για καθαρισμό εξωτερικών χώρων και για ιδιαίτερα ψηλές επιφάνειες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος λαβής (mm) 3000
Υλικό Αλουμίνιο / PP / PC / PA, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,6
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 21 x 21 x 3000
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 21 x 21 x 3000

Εξοπλισμός

  • Σύνδεση MultiLink
  • Ιταλικό σπείρωμα
Πεδία εφαρμογής
  • Παράθυρα