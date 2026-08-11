Telescopic rod Lampo 300 x 300 x 300 cm
Τηλεσκοπικό αλουμινένιο κοντάρι με οπή και προσαρμογέα Jack Lampo - σε 3 τεμάχια.
Τηλεσκοπικό κοντάρι για καθαρισμό σε μεγάλο ύψος. Ιδανικό για καθαρισμό εξωτερικών χώρων και για ιδιαίτερα ψηλές επιφάνειες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος λαβής (mm)
|6000
|Υλικό
|Αλουμίνιο / PP / PC / PA, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|1,4
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|1,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|21 x 21 x 6000
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|21 x 21 x 6000
Εξοπλισμός
- Σύνδεση MultiLink
- Ιταλικό σπείρωμα
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα