Telescopic rod Lampo 300 x 300 x 300 cm

Τηλεσκοπικό αλουμινένιο κοντάρι με οπή και προσαρμογέα Jack Lampo - σε 3 τεμάχια.

Τηλεσκοπικό κοντάρι για καθαρισμό σε μεγάλο ύψος. Ιδανικό για καθαρισμό εξωτερικών χώρων και για ιδιαίτερα ψηλές επιφάνειες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος λαβής (mm) 6000
Υλικό Αλουμίνιο / PP / PC / PA, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 1,4
Βάρος συσκευασίας (kg) 1,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 21 x 21 x 6000
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 21 x 21 x 6000

Εξοπλισμός

  • Σύνδεση MultiLink
  • Ιταλικό σπείρωμα
Πεδία εφαρμογής
  • Παράθυρα