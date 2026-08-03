Τηλεσκοπική κάνη 10 m, 400 x 400 x 300 cm

Τηλεσκοπική κάνη Kärcher, μήκους 400 x 400 x 300 cm. Για ασφαλή εργασία σε ακραία ύψη απευθείας από το έδαφος, χωρίς να χρειάζεται σκάλα.

Οι τηλεσκοπικές κάνες μας μήκους 400 x 400 x 300 εκατοστών επιτρέπουν ασφαλείς εφαρμογές καθαρισμού σε ακραία ύψη απευθείας από το έδαφος. Το ειδικό τους μήκος καθιστά περιττή τη χρήση σκάλας ή άλλων εργαλείων, ένα ειδικά ρυθμισμένο μπλοκ ολίσθησης εμποδίζει αξιόπιστα την περιστροφή της ράβδου, ο κώνος ασφαλείας και η προστασία σύσφιξης εξασφαλίζουν ασφαλή χειρισμό. Η προσεκτικά επεξεργασμένη, πολύ ανθεκτική τηλεσκοπική κάνη είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και πλαστικό.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος λαβής (m) 11
Υλικό Αλουμίνιο / PP / PC / PA, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 2,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 11000 x 21 x 21

Εξοπλισμός

  • Ιταλικό σπείρωμα
Τηλεσκοπική κάνη 10 m, 400 x 400 x 300 cm
Πεδία εφαρμογής
  • Παράθυρα
Εξαρτήματα