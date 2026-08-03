Οι τηλεσκοπικές κάνες μας μήκους 400 x 400 x 300 εκατοστών επιτρέπουν ασφαλείς εφαρμογές καθαρισμού σε ακραία ύψη απευθείας από το έδαφος. Το ειδικό τους μήκος καθιστά περιττή τη χρήση σκάλας ή άλλων εργαλείων, ένα ειδικά ρυθμισμένο μπλοκ ολίσθησης εμποδίζει αξιόπιστα την περιστροφή της ράβδου, ο κώνος ασφαλείας και η προστασία σύσφιξης εξασφαλίζουν ασφαλή χειρισμό. Η προσεκτικά επεξεργασμένη, πολύ ανθεκτική τηλεσκοπική κάνη είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και πλαστικό.