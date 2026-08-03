Τηλεσκοπική κάνη 400 cm, 2 x 200 cm
Τηλεσκοπική κάνη Kärcher, μήκους 2 × 200 cm. Για ασφαλή εργασία απευθείας από το έδαφος χωρίς να χρειάζεται σκάλα.
Οι τηλεσκοπικές κάνες μας μήκους 2 × 200 εκατοστών για ασφαλείς εφαρμογές καθαρισμού απευθείας από το έδαφος. Το μήκος τους καθιστά περιττή τη χρήση σκάλας, ένα ειδικά ρυθμισμένο μπλοκ ολίσθησης εμποδίζει αξιόπιστα τη στροφή της ράβδου, ο κώνος ασφαλείας και η προστασία σύσφιξης εξασφαλίζουν ασφαλή χειρισμό. Η προσεκτικά επεξεργασμένη, πολύ ανθεκτική τηλεσκοπική κάνη είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και πλαστικό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|Αλουμίνιο / PP / PC / PA, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|4000 x 21 x 21
Εξοπλισμός
- Ιταλικό σπείρωμα
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα