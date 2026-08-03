Οι τηλεσκοπικές κάνες μας μήκους 2 × 200 εκατοστών για ασφαλείς εφαρμογές καθαρισμού απευθείας από το έδαφος. Το μήκος τους καθιστά περιττή τη χρήση σκάλας, ένα ειδικά ρυθμισμένο μπλοκ ολίσθησης εμποδίζει αξιόπιστα τη στροφή της ράβδου, ο κώνος ασφαλείας και η προστασία σύσφιξης εξασφαλίζουν ασφαλή χειρισμό. Η προσεκτικά επεξεργασμένη, πολύ ανθεκτική τηλεσκοπική κάνη είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και πλαστικό.