Τηλεσκοπική κάνη 450 cm, 3 x 150 cm
Τηλεσκοπική κάνη Kärcher, μήκος 3 × 150 cm. Για ασφαλή εργασία απευθείας από το έδαφος χωρίς να χρειάζεται σκάλα.
Οι τηλεσκοπικές κάνες μας μήκους 3 × 150 εκατοστών για ασφαλείς εφαρμογές καθαρισμού απευθείας από το έδαφος. Το μήκος τους καθιστά περιττή τη χρήση σκάλας, ένα ειδικά ρυθμισμένο μπλοκ ολίσθησης εμποδίζει αξιόπιστα τη στροφή της ράβδου, ο κώνος ασφαλείας και η προστασία σύσφιξης εξασφαλίζουν ασφαλή χειρισμό. Η προσεκτικά επεξεργασμένη, πολύ ανθεκτική τηλεσκοπική λόγχη είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και πλαστικό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|Αλουμίνιο / PP / PC / PA, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|1,1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|1,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|4500 x 21 x 21
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|2000 x 21 x 21
Εξοπλισμός
- Ιταλικό σπείρωμα
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα