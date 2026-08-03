Τηλεσκοπική κάνη 450 cm, 3 x 150 cm

Τηλεσκοπική κάνη Kärcher, μήκος 3 × 150 cm. Για ασφαλή εργασία απευθείας από το έδαφος χωρίς να χρειάζεται σκάλα.

Οι τηλεσκοπικές κάνες μας μήκους 3 × 150 εκατοστών για ασφαλείς εφαρμογές καθαρισμού απευθείας από το έδαφος. Το μήκος τους καθιστά περιττή τη χρήση σκάλας, ένα ειδικά ρυθμισμένο μπλοκ ολίσθησης εμποδίζει αξιόπιστα τη στροφή της ράβδου, ο κώνος ασφαλείας και η προστασία σύσφιξης εξασφαλίζουν ασφαλή χειρισμό. Η προσεκτικά επεξεργασμένη, πολύ ανθεκτική τηλεσκοπική λόγχη είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και πλαστικό.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό Αλουμίνιο / PP / PC / PA, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 1,1
Βάρος συσκευασίας (kg) 1,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 4500 x 21 x 21
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 2000 x 21 x 21

Εξοπλισμός

  • Ιταλικό σπείρωμα
Τηλεσκοπική κάνη 450 cm, 3 x 150 cm
Πεδία εφαρμογής
  • Παράθυρα
Εξαρτήματα