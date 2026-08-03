Οι τηλεσκοπικές λόγχες μας μήκους 3 × 200 εκατοστών επιτρέπουν ασφαλείς εφαρμογές καθαρισμού και σε μεγάλα ύψη απευθείας από το έδαφος. Το ειδικό τους μήκος καθιστά περιττή τη χρήση σκάλας ή άλλων εργαλείων, ένα ειδικά ρυθμισμένο μπλοκ ολίσθησης εμποδίζει αξιόπιστα τη στροφή της ράβδου, ο κώνος ασφαλείας και η προστασία σύσφιξης εξασφαλίζουν ασφαλή χειρισμό. Η προσεκτικά επεξεργασμένη, πολύ ανθεκτική τηλεσκοπική λόγχη είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο και πλαστικό υψηλής ποιότητας.