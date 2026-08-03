Τηλεσκοπική κάνη, 600 cm, 3 x 200 cm

Τηλεσκοπική λόγχη Kärcher, μήκους 3 × 200 cm. Για ασφαλή εργασία σε μεγάλα ύψη απευθείας από το έδαφος χωρίς να χρειάζεται σκάλα.

Οι τηλεσκοπικές λόγχες μας μήκους 3 × 200 εκατοστών επιτρέπουν ασφαλείς εφαρμογές καθαρισμού και σε μεγάλα ύψη απευθείας από το έδαφος. Το ειδικό τους μήκος καθιστά περιττή τη χρήση σκάλας ή άλλων εργαλείων, ένα ειδικά ρυθμισμένο μπλοκ ολίσθησης εμποδίζει αξιόπιστα τη στροφή της ράβδου, ο κώνος ασφαλείας και η προστασία σύσφιξης εξασφαλίζουν ασφαλή χειρισμό. Η προσεκτικά επεξεργασμένη, πολύ ανθεκτική τηλεσκοπική λόγχη είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο και πλαστικό υψηλής ποιότητας.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό Αλουμίνιο / PP / PC / PA, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 1,4
Βάρος συσκευασίας (kg) 1,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 6000 x 21 x 21
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 2210 x 21 x 21

Εξοπλισμός

  • Ιταλικό σπείρωμα
Τηλεσκοπική κάνη, 600 cm, 3 x 200 cm
Πεδία εφαρμογής
  • Παράθυρα
Εξαρτήματα