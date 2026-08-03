Τηλεσκοπική κάνη, 600 cm, 3 x 200 cm
Τηλεσκοπική λόγχη Kärcher, μήκους 3 × 200 cm. Για ασφαλή εργασία σε μεγάλα ύψη απευθείας από το έδαφος χωρίς να χρειάζεται σκάλα.
Οι τηλεσκοπικές λόγχες μας μήκους 3 × 200 εκατοστών επιτρέπουν ασφαλείς εφαρμογές καθαρισμού και σε μεγάλα ύψη απευθείας από το έδαφος. Το ειδικό τους μήκος καθιστά περιττή τη χρήση σκάλας ή άλλων εργαλείων, ένα ειδικά ρυθμισμένο μπλοκ ολίσθησης εμποδίζει αξιόπιστα τη στροφή της ράβδου, ο κώνος ασφαλείας και η προστασία σύσφιξης εξασφαλίζουν ασφαλή χειρισμό. Η προσεκτικά επεξεργασμένη, πολύ ανθεκτική τηλεσκοπική λόγχη είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο και πλαστικό υψηλής ποιότητας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|Αλουμίνιο / PP / PC / PA, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|1,4
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|1,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|6000 x 21 x 21
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|2210 x 21 x 21
Εξοπλισμός
- Ιταλικό σπείρωμα
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα