Τηλεσκοπική κάνη 900 cm, 3 x 300 cm
Τηλεσκοπική λόγχη Kärcher, μήκους 3 × 300 cm. Για ασφαλή εργασία σε μεγάλα ύψη απευθείας από το έδαφος χωρίς να χρειάζεται σκάλα.
Οι τηλεσκοπικές λόγχες μας μήκους 3 × 300 εκατοστών επιτρέπουν ασφαλείς εφαρμογές καθαρισμού σε μεγάλα ύψη απευθείας από το έδαφος. Το ειδικό τους μήκος καθιστά περιττή τη χρήση σκάλας ή άλλων εργαλείων, ένα ειδικά ρυθμισμένο μπλοκ ολίσθησης εμποδίζει αξιόπιστα την περιστροφή της ράβδου, ο κώνος ασφαλείας και η προστασία σύσφιξης εξασφαλίζουν ασφαλή χειρισμό. Η προσεκτικά επεξεργασμένη, πολύ ανθεκτική τηλεσκοπική λόγχη είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και πλαστικό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|Αλουμίνιο / PP / PC / PA, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|9000 x 21 x 21
Εξοπλισμός
- Ιταλικό σπείρωμα
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα