Τηλεσκοπική κάνη 900 cm, 3 x 300 cm

Τηλεσκοπική λόγχη Kärcher, μήκους 3 × 300 cm. Για ασφαλή εργασία σε μεγάλα ύψη απευθείας από το έδαφος χωρίς να χρειάζεται σκάλα.

Οι τηλεσκοπικές λόγχες μας μήκους 3 × 300 εκατοστών επιτρέπουν ασφαλείς εφαρμογές καθαρισμού σε μεγάλα ύψη απευθείας από το έδαφος. Το ειδικό τους μήκος καθιστά περιττή τη χρήση σκάλας ή άλλων εργαλείων, ένα ειδικά ρυθμισμένο μπλοκ ολίσθησης εμποδίζει αξιόπιστα την περιστροφή της ράβδου, ο κώνος ασφαλείας και η προστασία σύσφιξης εξασφαλίζουν ασφαλή χειρισμό. Η προσεκτικά επεξεργασμένη, πολύ ανθεκτική τηλεσκοπική λόγχη είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο και πλαστικό.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό Αλουμίνιο / PP / PC / PA, ενισχυμένο με ίνες γυαλιού
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 9000 x 21 x 21

Εξοπλισμός

  • Ιταλικό σπείρωμα
Τηλεσκοπική κάνη 900 cm, 3 x 300 cm
Πεδία εφαρμογής
  • Παράθυρα
Εξαρτήματα