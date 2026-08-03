Ράγα σχήματος V, από ανοξείδωτο χάλυβα, 25 cm
Επαγγελματική ράγα μήκους 25 cm, με εγκοπή V και μεταβλητά ρυθμιζόμενη θέση της ράγας από την Kärcher. Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας, ανοξείδωτο ατσάλι, παράδοση με ελαστικό υαλοκαθαριστήρα (μαλακό).
Η επαγγελματική ράγα V μήκους 25 εκατοστών επιτρέπει τη γρήγορη αντικατάσταση της ράγας, εφαρμόζει πάντα τέλεια και προσφέρει επίσης μια μεταβλητά ρυθμιζόμενη θέση της ράγας. Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας, ανοξείδωτο χάλυβα, η στιβαρή επαγγελματική ράγα εντυπωσιάζει επίσης με τη μεγάλη διάρκεια ζωής της. Στην παράδοση περιλαμβάνεται ένα μαλακό λάστιχο καθαρισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους υαλοκαθαριστήρες της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,1
|Μήκος (mm)
|250
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|250 x 2 x 20
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα