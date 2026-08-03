Ράγα σχήματος V, από ανοξείδωτο χάλυβα, 25 cm

Επαγγελματική ράγα μήκους 25 cm, με εγκοπή V και μεταβλητά ρυθμιζόμενη θέση της ράγας από την Kärcher. Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας, ανοξείδωτο ατσάλι, παράδοση με ελαστικό υαλοκαθαριστήρα (μαλακό).

Η επαγγελματική ράγα V μήκους 25 εκατοστών επιτρέπει τη γρήγορη αντικατάσταση της ράγας, εφαρμόζει πάντα τέλεια και προσφέρει επίσης μια μεταβλητά ρυθμιζόμενη θέση της ράγας. Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας, ανοξείδωτο χάλυβα, η στιβαρή επαγγελματική ράγα εντυπωσιάζει επίσης με τη μεγάλη διάρκεια ζωής της. Στην παράδοση περιλαμβάνεται ένα μαλακό λάστιχο καθαρισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους υαλοκαθαριστήρες της Kärcher.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό ανοξείδωτος χάλυβας
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,1
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,1
Μήκος (mm) 250
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 250 x 2 x 20
Ράγα σχήματος V, από ανοξείδωτο χάλυβα, 25 cm
Πεδία εφαρμογής
  • Παράθυρα
Εξαρτήματα