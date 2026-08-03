Ράγα σχήματος V, από ανοξείδωτο χάλυβα, 45 cm
Επαγγελματική ράγα μήκους 45 cm, με εγκοπή V και μεταβλητά ρυθμιζόμενη θέση ράγας από την Kärcher. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας, ανοξείδωτο χάλυβα, παράδοση με ελαστικό υαλοκαθαριστήρα (μαλακό).
Η επαγγελματική ράγα V μήκους 45 εκατοστών επιτρέπει τη γρήγορη αντικατάσταση της ράγας, κάθεται πάντα τέλεια και προσφέρει επίσης μια μεταβλητά ρυθμιζόμενη θέση ράγας. Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας, ανοξείδωτο ατσάλι, η στιβαρή επαγγελματική ράγα εντυπωσιάζει επίσης με τη μεγάλη διάρκεια ζωής της. Στην παράδοση περιλαμβάνεται ένα μαλακό λάστιχο καθαρισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους υαλοκαθαριστήρες της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,1
|Μήκος (mm)
|450
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα