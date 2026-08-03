Η επαγγελματική ράγα V μήκους 55 εκατοστών επιτρέπει τη γρήγορη αντικατάσταση της ράγας, κάθεται πάντα τέλεια και προσφέρει επίσης μια μεταβλητά ρυθμιζόμενη θέση ράγας. Κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας, ανοξείδωτο ατσάλι, η στιβαρή επαγγελματική ράγα εντυπωσιάζει επίσης με τη μεγάλη διάρκεια ζωής της. Στην παράδοση περιλαμβάνεται ένα μαλακό λάστιχο καθαρισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους υαλοκαθαριστήρες της Kärcher.