Ξύστρα παραθύρων και δαπέδων, μήκους 120 cm με λεπίδα

Ασφαλής ξύστρα παραθύρων και δαπέδων με λεπίδα από την Kärcher. Μήκος 120 cm.

Εξοπλισμένη με λαβή και λεπίδα μήκους 120 εκατοστών, η ξύστρα παραθύρων και δαπέδων είναι ιδανική για ελαφριές εργασίες. Η ξύστρα διαθέτει επίσης προστατευτικό κάλυμμα για πρόσθετη ασφάλεια

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Υλικό Αλουμίνιο / PC
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,7
Διαστάσεις (L × W) (mm) 105 x 30
Ξύστρα παραθύρων και δαπέδων, μήκους 120 cm με λεπίδα
Πεδία εφαρμογής
  • Παράθυρα
  • Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα