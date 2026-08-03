Ξύστρα παραθύρων και δαπέδων, μήκους 120 cm με λεπίδα
Ασφαλής ξύστρα παραθύρων και δαπέδων με λεπίδα από την Kärcher. Μήκος 120 cm.
Εξοπλισμένη με λαβή και λεπίδα μήκους 120 εκατοστών, η ξύστρα παραθύρων και δαπέδων είναι ιδανική για ελαφριές εργασίες. Η ξύστρα διαθέτει επίσης προστατευτικό κάλυμμα για πρόσθετη ασφάλεια
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Υλικό
|Αλουμίνιο / PC
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,7
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|105 x 30
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα
- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα