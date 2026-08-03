Εξοπλισμένη με λαβή και λεπίδα μήκους 120 εκατοστών, η ξύστρα παραθύρων και δαπέδων είναι ιδανική για ελαφριές εργασίες. Η ξύστρα διαθέτει επίσης προστατευτικό κάλυμμα για πρόσθετη ασφάλεια