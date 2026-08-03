Handle Ray

Κοντάρι με δεξαμενή, χωρητικότητα 500 ml.

Κοντάρι με δεξαμενή για καθαρισμό χωρίς κάδο. Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία, όπως σκάλες, και για τον ακριβή καθαρισμό απροσδόκητων λεκέδων ή σε συνδυασμό με καθαρισμό με εξοπλισμό.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό Αλουμίνιο / PP / ελαστικό / POM
Τύπος λαβής Σταθερό
Μήκος λαβής (mm) 1445
Διάμετρος λαβής (mm) 23
Χωρητικότητα δεξαμενής (ml) 500
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,7
Μήκος (mm) 145
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 145 x 90 x 1445
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός
Εξαρτήματα