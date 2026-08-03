Handle Ray
Κοντάρι με δεξαμενή, χωρητικότητα 500 ml.
Κοντάρι με δεξαμενή για καθαρισμό χωρίς κάδο. Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία, όπως σκάλες, και για τον ακριβή καθαρισμό απροσδόκητων λεκέδων ή σε συνδυασμό με καθαρισμό με εξοπλισμό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|Αλουμίνιο / PP / ελαστικό / POM
|Τύπος λαβής
|Σταθερό
|Μήκος λαβής (mm)
|1445
|Διάμετρος λαβής (mm)
|23
|Χωρητικότητα δεξαμενής (ml)
|500
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,7
|Μήκος (mm)
|145
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|145 x 90 x 1445
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός