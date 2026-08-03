Κοντάρι με δεξαμενή για καθαρισμό χωρίς κάδο. Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία, όπως σκάλες, και για τον ακριβή καθαρισμό απροσδόκητων λεκέδων ή σε συνδυασμό με καθαρισμό με εξοπλισμό.