Με διάμετρο 23 χιλιοστά, αυτό το κοντάρι αλουμινίου μήκους 140 εκατοστών ταιριάζει απόλυτα και εργονομικά στο χέρι σου, επιτρέποντας ακόμα και μεγάλα διαστήματα εργασίας. Το αντισκωριακό αλουμίνιο εγγυάται επίσης μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για χρήση με όλες τις βάσεις σφουγγαρίστρας και τις πλαστικές ξύστρες δαπέδου της Kärcher.