Κοντάρι αλουμινίου D23mm/140cm

Για χρήση με όλες τις βάσεις σφουγγαρίστρας (mop holders) και τις πλαστικές ξύστρες δαπέδου της Kärcher: Κοντάρι αλουμινίου, με μήκος 140 cm και διάμετρο 23 mm.

Με διάμετρο 23 χιλιοστά, αυτό το κοντάρι αλουμινίου μήκους 140 εκατοστών ταιριάζει απόλυτα και εργονομικά στο χέρι σου, επιτρέποντας ακόμα και μεγάλα διαστήματα εργασίας. Το αντισκωριακό αλουμίνιο εγγυάται επίσης μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατάλληλο για χρήση με όλες τις βάσεις σφουγγαρίστρας και τις πλαστικές ξύστρες δαπέδου της Kärcher.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό Αλουμίνιο / PP
Τύπος λαβής Σταθερό
Μήκος λαβής (mm) 1400
Διάμετρος λαβής (mm) 23
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Μήκος (mm) 1400
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Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός
  • Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα
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