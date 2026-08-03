Τηλεσκοπική κοντάρι mini 56-93 cm
Μίνι τηλεσκοπική λαβή αλουμινίου από την Kärcher. Επεκτεινόμενο μήκος από 56 cm έως 93 cm. Με πρακτικές λαστιχένιες λαβές για καλύτερο κράτημα.
Στιβαρή μίνι τηλεσκοπική λαβή με οπή και εργονομική, αντιολισθητική λαβή, η οποία αφενός κάθεται πολύ άνετα στο χέρι και αφετέρου αποτρέπει την ολίσθηση και όταν ακουμπάτε τη λαβή στον τοίχο χάρη στο βελτιστοποιημένο μείγμα καουτσούκ. Η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας μπορεί να επεκταθεί μεταξύ 56 και 93 cm, η εσωτερική της διάμετρος είναι 23 mm, η εξωτερική της διάμετρος είναι 26 mm.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|Αλουμίνιο / PP
|Τύπος λαβής
|Τηλεσκοπικό
|Μήκος λαβής (mm)
|930
|Διάμετρος λαβής (mm)
|23
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,3
|Μήκος (mm)
|26
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|26 x 26 x 930
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός
- Επιφάνεια - υγρός καθαρισμός
- Καθαρισμός επιφάνειας - γυαλιού
- Επιφάνεια - στεγνό καθάρισμα