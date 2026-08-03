Στιβαρή μίνι τηλεσκοπική λαβή με οπή και εργονομική, αντιολισθητική λαβή, η οποία αφενός κάθεται πολύ άνετα στο χέρι και αφετέρου αποτρέπει την ολίσθηση και όταν ακουμπάτε τη λαβή στον τοίχο χάρη στο βελτιστοποιημένο μείγμα καουτσούκ. Η τηλεσκοπική λαβή από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας μπορεί να επεκταθεί μεταξύ 56 και 93 cm, η εσωτερική της διάμετρος είναι 23 mm, η εξωτερική της διάμετρος είναι 26 mm.