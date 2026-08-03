Οι εργονομικές πλαστικές λαβές και το χαμηλό βάρος του τηλεσκοπικού κονταριού από αντισκωριακό και ανθεκτικό αλουμίνιο σου επιτρέπουν να εργάζεσαι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς κούραση. Το μήκος του στιβαρού κονταριού μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 97 και 184 εκατοστών, ανάλογα με τις ανάγκες σου και την εκάστοτε εργασία καθαρισμού. Κατάλληλο για χρήση με όλες τις βάσεις σφουγγαρίστρας και τις πλαστικές ξύστρες δαπέδου της Kärcher.