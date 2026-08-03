Τηλεσκοπικό κοντάρι 97-184cm
Τηλεσκοπικό κοντάρι αλουμινίου για χρήση με όλες τις βάσεις σφουγγαρίστρας και τις πλαστικές ξύστρες δαπέδου της Kärcher. Το μήκος του κονταριού είναι ρυθμιζόμενο μεταξύ 97 και 184 cm.
Οι εργονομικές πλαστικές λαβές και το χαμηλό βάρος του τηλεσκοπικού κονταριού από αντισκωριακό και ανθεκτικό αλουμίνιο σου επιτρέπουν να εργάζεσαι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς κούραση. Το μήκος του στιβαρού κονταριού μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 97 και 184 εκατοστών, ανάλογα με τις ανάγκες σου και την εκάστοτε εργασία καθαρισμού. Κατάλληλο για χρήση με όλες τις βάσεις σφουγγαρίστρας και τις πλαστικές ξύστρες δαπέδου της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Υλικό
|Αλουμίνιο / PP
|Τύπος λαβής
|Τηλεσκοπικό
|Μήκος λαβής (mm)
|1840
|Διάμετρος λαβής (mm)
|23
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,4
|Μήκος (mm)
|260
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|260 x 260 x 1840
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- Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα
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