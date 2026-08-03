Μάκτρο, ενισχυμένο, 55 cm
Πλάτος 55 cm, ενισχυμένο μάκτρο νερού ειδικά σχεδιασμένο για σκληρές εφαρμογές.
Στεγνώνει τα δάπεδα χωρίς ραβδώσεις και καθαρίζει αξιόπιστα τις χαραμάδες: Το μάκτρο νερού από αφρώδες ελαστικό από την Kärcher. Το ενισχυμένο μάκτρο πλάτους 55 cm είναι ιδανικό για δύσκολες εφαρμογές.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Πλάτος εργασίας (cm)
|55
|Υλικό
|Χάλυβας, με επίστρωση ψευδαργύρου / Αφρώδες ελαστικό
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|550 x 40 x 100
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός