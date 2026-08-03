Στεγνώνει τα δάπεδα χωρίς ραβδώσεις και καθαρίζει αξιόπιστα τις χαραμάδες: Το μάκτρο νερού από αφρώδες ελαστικό από την Kärcher. Το ενισχυμένο μάκτρο πλάτους 55 cm είναι ιδανικό για δύσκολες εφαρμογές.