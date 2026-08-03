Μάκτρο, ενισχυμένο, 55 cm

Πλάτος 55 cm, ενισχυμένο μάκτρο νερού ειδικά σχεδιασμένο για σκληρές εφαρμογές.

Στεγνώνει τα δάπεδα χωρίς ραβδώσεις και καθαρίζει αξιόπιστα τις χαραμάδες: Το μάκτρο νερού από αφρώδες ελαστικό από την Kärcher. Το ενισχυμένο μάκτρο πλάτους 55 cm είναι ιδανικό για δύσκολες εφαρμογές.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Πλάτος εργασίας (cm) 55
Υλικό Χάλυβας, με επίστρωση ψευδαργύρου / Αφρώδες ελαστικό
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 550 x 40 x 100
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός