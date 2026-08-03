Κατασκευασμένο από στιβαρό αφρώδες ελαστικό, ενισχυμένο και πλάτους 75 cm, το μάκτρο νερού της Kärcher αποδίδει εντυπωσιακά κατά τη διάρκεια σκληρών εφαρμογών. Το μάκτρο στεγνώνει τα δάπεδα χωρίς ραβδώσεις και καθαρίζει αξιόπιστα τις χαραμάδες.