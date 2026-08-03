Μάκτρο, ενισχυμένο, 75 cm
Για δύσκολες εφαρμογές και στέγνωμα δαπέδων χωρίς ραβδώσεις: Το ενισχυμένο, μάκτρο νερού πλάτους 75 cm από την Kärcher.
Κατασκευασμένο από στιβαρό αφρώδες ελαστικό, ενισχυμένο και πλάτους 75 cm, το μάκτρο νερού της Kärcher αποδίδει εντυπωσιακά κατά τη διάρκεια σκληρών εφαρμογών. Το μάκτρο στεγνώνει τα δάπεδα χωρίς ραβδώσεις και καθαρίζει αξιόπιστα τις χαραμάδες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Πλάτος εργασίας (cm)
|75
|Υλικό
|Χάλυβας, με επίστρωση ψευδαργύρου / Αφρώδες ελαστικό
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|750 x 40 x 100
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός