Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με μικροπτερύγια, για χρήση με ρολό, σφιγκτήρα ή επίπεδη στυφτήρα. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης.