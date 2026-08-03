Frame Uni System Lampo D23mm 40 cm

Πλαίσιο Uni System Lampo από πολυαμίδιο, με Jack Lampo για λαβές ø 23 mm.

Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με μικροπτερύγια, για χρήση με ρολό, σφιγκτήρα ή επίπεδη στυφτήρα. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό υψηλής απόδοσης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος δαπέδου Σκληρά δάπεδα
Εξάρτημα υφάσματος Uni System
Υλικό PA / Υαλόνημα / PP
Πλάτος εργασίας (cm) 40
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,5
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,5
Διαστάσεις (L × W) (mm) 400 x 110
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 400 x 110 x 230

Εξοπλισμός

  • Σύνδεση MultiLink
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
Εξαρτήματα