Βασική βαμβακερή πανέτα
Με θήκη και πτερύγια, καθώς και θηλιές στο εσωτερικό και κρόσσια στο εξωτερικό.
Οι θηλιές και τα εξωτερικά κρόσσια της βαμβακερής πανέτας είναι κατασκευασμένα από βαμβάκι υψηλής ποιότητας για βέλτιστη απορρόφηση υγρών. Η χαμηλή περιεκτικότητα σε πολυεστέρα εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα και διατήρηση του σχήματος του νήματος. Ενώ οι θηλιές του υφάσματος στην εσωτερική περιοχή της σφουγγαρίστρας αφαιρούν τη βρωμιά αποτελεσματικά και επιμελώς, οι δύο σειρές με εξωτερικά κρόσσια αφαιρούν επίσης τη χαλαρή χοντρή βρωμιά στις περιφερειακές περιοχές. Αυτή η σφουγγαρίστρα είναι επίσης ιδανική για βιομηχανικό καθαρισμό, σε άλλους χώρους με μεγάλο όγκο βρωμιάς, καθώς και σε ανώμαλα δάπεδα. Η βαμβακερή σφουγγαρίστρα είναι συμβατή με όλες τις παραδοσιακές αρθρωτές βάσεις με τσέπη ή πτερύγιο και είναι κατάλληλη για εφαρμογές στο σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με καρότσι διπλού κάδου ή καρότσι με έναν κάδο και πρέσα από την Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Δομή δαπέδου
|Ομαλή και ελαφριά δομή
|Επίπεδο ρύπων
|Χαμηλό προς μεσαίο
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες / Πτερύγια
|Υλικό
|50% βαμβάκι / 50% PET
|Υλικό υφάσματος
|Μίγμα βαμβακιού
|Τύπος κατασκευής
|Υφασμένο ύφασμα από PET με ραμμένους βρόχους
|Δομή υφάσματος
|Σωρός βρόχου
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Θερμοκρασία μηχανήματος στέγνωσης (°C)
|60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,2
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 130
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 130 x 150
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός