Οι θηλιές και τα εξωτερικά κρόσσια της βαμβακερής πανέτας είναι κατασκευασμένα από βαμβάκι υψηλής ποιότητας για βέλτιστη απορρόφηση υγρών. Η χαμηλή περιεκτικότητα σε πολυεστέρα εξασφαλίζει υψηλή σταθερότητα και διατήρηση του σχήματος του νήματος. Ενώ οι θηλιές του υφάσματος στην εσωτερική περιοχή της σφουγγαρίστρας αφαιρούν τη βρωμιά αποτελεσματικά και επιμελώς, οι δύο σειρές με εξωτερικά κρόσσια αφαιρούν επίσης τη χαλαρή χοντρή βρωμιά στις περιφερειακές περιοχές. Αυτή η σφουγγαρίστρα είναι επίσης ιδανική για βιομηχανικό καθαρισμό, σε άλλους χώρους με μεγάλο όγκο βρωμιάς, καθώς και σε ανώμαλα δάπεδα. Η βαμβακερή σφουγγαρίστρα είναι συμβατή με όλες τις παραδοσιακές αρθρωτές βάσεις με τσέπη ή πτερύγιο και είναι κατάλληλη για εφαρμογές στο σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με καρότσι διπλού κάδου ή καρότσι με έναν κάδο και πρέσα από την Kärcher.