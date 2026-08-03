Πανέτα για Uni junior σύστημα, 35 cm
Λευκή πανέτα από μικροΐνες με πράσινες λωρίδες με εντατική δράση, στήριγμα TNT.
Επίπεδο σύστημα με μικροπτερύγια, για χρήση με κάδο με στύφτη Uni Bucket. Ιδανικό για εσωτερικά λεία δάπεδα ή δάπεδα ασφαλείας με λιπαρές ακαθαρσίες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Επίπεδο ρύπων
|Χαμηλό προς μεσαίο
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|35
|Εξάρτημα υφάσματος
|Uni System
|Υλικό
|80% PET / 20% PA
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|350 / 150
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|350 x 150 x 15
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός