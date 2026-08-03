Επίπεδο σύστημα με μικροπτερύγια, για χρήση με κάδο με στύφτη Uni Bucket. Ιδανικό για εσωτερικά λεία δάπεδα ή δάπεδα ασφαλείας με λιπαρές ακαθαρσίες.