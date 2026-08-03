Πανέτα για Uni junior σύστημα, 35 cm

Λευκή πανέτα από μικροΐνες με πράσινες λωρίδες με εντατική δράση, στήριγμα TNT.

Επίπεδο σύστημα με μικροπτερύγια, για χρήση με κάδο με στύφτη Uni Bucket. Ιδανικό για εσωτερικά λεία δάπεδα ή δάπεδα ασφαλείας με λιπαρές ακαθαρσίες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος δαπέδου Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
Επίπεδο ρύπων Χαμηλό προς μεσαίο
Χρήση υφάσματος Αντοχή υφασμάτων
Πλάτος εργασίας (cm) 35
Εξάρτημα υφάσματος Uni System
Υλικό 80% PET / 20% PA
Υλικό υφάσματος μικροΐνες
Θερμοκρασία πλύσης (°C) max. 90
Σύσταση πλύσης (°C) 60
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg) 0,1
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W) (mm) 350 / 150
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 350 x 150 x 15
Πανέτα για Uni junior σύστημα, 35 cm
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός