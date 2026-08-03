Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με σύνδεση τύπου pocket, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο με σταθμό εμποτισμού είτε με λαβή με δεξαμενή Ιδανικό για το πλύσιμο αντιολισθητικών ή πορώδων επιφανειών, κατάλληλο για την απομάκρυνση βαθιά ριζωμένων ρύπων.