Πανέτα με σύνδεση τύπου pocket, κόκκινη, ultrasafe, 40 cm

Επίπεδη σφουγγαρίστρα από μικροΐνες και πολυπροπυλένιο με στήριγμα από πολυεστέρα για αντιολισθητικές επιφάνειες R10/11.

Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με σύνδεση τύπου pocket, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο με σταθμό εμποτισμού είτε με λαβή με δεξαμενή Ιδανικό για το πλύσιμο αντιολισθητικών ή πορώδων επιφανειών, κατάλληλο για την απομάκρυνση βαθιά ριζωμένων ρύπων.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρήση υφάσματος Αντοχή υφασμάτων
Πλάτος εργασίας (cm) 40
Εξάρτημα υφάσματος Τσέπες
Υλικό 50% PP / 40% PET / 10% PA
Υλικό υφάσματος μικροΐνες
Θερμοκρασία πλύσης (°C) max. 90
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg) 0,1
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W) (mm) 400 / 140
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 400 x 140 x 20
Πανέτα με σύνδεση τύπου pocket, κόκκινη, ultrasafe, 40 cm
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός