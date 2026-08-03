Wipe cover moist pocket Tuft 50 cm
Βαμβακερή σφουγγαρίστρα δαπέδου υφασμένη με σύστημα κόμπων, εσωτερικό άκρο με βρόχους και εξωτερικό άκρο κομμένο, πολυεστερικό υπόστρωμα τύπου pocket.
Σύστημα σφουγγαρίσματος τύπου pocket, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο κατά ζήτηση με σταθμό εμποτισμού, είτε με κοντάρι με δεξαμενή. Ιδανικό για κάθε επιφάνεια και για σωματίδια βρωμιάς χάρη στην υψηλή ικανότητα συλλογής βρωμιάς του νήματος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|50
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες
|Υλικό
|70% Cotton / 30% PET
|Υλικό υφάσματος
|Μίγμα βαμβακιού
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 95
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,2
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|500 / 160
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|500 x 160 x 15
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός