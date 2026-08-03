Σύστημα σφουγγαρίσματος τύπου pocket, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο κατά ζήτηση με σταθμό εμποτισμού, είτε με κοντάρι με δεξαμενή. Ιδανικό για κάθε επιφάνεια και για σωματίδια βρωμιάς χάρη στην υψηλή ικανότητα συλλογής βρωμιάς του νήματος.