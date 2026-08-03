Wipe cover moist pocket WDS 50 cm
Λευκή επίπεδη σφουγγαρίστρα από μικροΐνες με μπλε ρίγες, εντατική δράση, βάση από πολυεστέρα με τσέπες και πτερύγια.
Σύστημα σφουγγαρίσματος με τσέπες, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο κατά ζήτηση με σταθμό εμποτισμού, είτε με κοντάρι με δεξαμενή. Ιδανικό για λείες ή πορώδεις εσωτερικές επιφάνειες με λιπαρά ρύπα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|50
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες / Πτερύγια
|Υλικό
|80% PET / 20% PA
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,2
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|500 / 150
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|500 x 150 x 15
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός