Wipe cover moist strap Tuft 50 cm
Βαμβακερή σφουγγαρίστρα δαπέδου υφασμένη με σύστημα δεμένων τούφων, εσωτερικό άκρο με βρόχους και εξωτερικό άκρο κομμένο, βάση από πολυεστέρα με τσέπες και πτερύγια.
Σύστημα σφουγγαρίσματος με τσέπες, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο κατά ζήτηση με σταθμό εμποτισμού, είτε με κοντάρι με δεξαμενή. Ιδανικό για όλες τις επιφάνειες και για σωματίδια ρύπανσης χάρη στην υψηλή ικανότητα συλλογής ρύπων του νήματος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|50
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες / Πτερύγια
|Υλικό
|70% Cotton / 30% PET
|Υλικό υφάσματος
|Μίγμα βαμβακιού
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 95
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,2
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|500 / 160
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|500 x 160 x 15
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός