Σφουγγαρίστρα μικροϊνών με ταινία, κόκκινη

Σύστημα σφουγγαρίσματος με σφιγκτήρα για χρήση με επίπεδη ή σιαγόνα στυψίματος. Ιδανικό για τον καθαρισμό υπολειπόμενων ρύπων που απαιτούν επαναλαμβανόμενο ξέπλυμα των ινών.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρήση υφάσματος Αντοχή υφασμάτων
Εξάρτημα υφάσματος Σφιγκτήρας σφουγγαρίστρας
Υλικό 80% PET / 20% PA
Υλικό υφάσματος μικροΐνες
Θερμοκρασία πλύσης (°C) max. 90
Σύσταση πλύσης (°C) 60
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg) 0,3
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,3
Διαστάσεις (L × W) (mm) 300 x 100
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 300 x 100 x 100
Σφουγγαρίστρα μικροϊνών με ταινία, κόκκινη
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός