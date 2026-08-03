Σφουγγαρίστρα μικροϊνών με ταινία, κόκκινη

Σύστημα σφουγγαρίσματος με σφιγκτήρα για χρήση με επίπεδη ή σιαγόνα στυψίματος. Ιδανικό για τον καθαρισμό υπολειπόμενων ρύπων που απαιτούν επαναλαμβανόμενο ξέπλυμα των ινών.