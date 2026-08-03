Σφουγγαρίστρα μικροϊνών με ταινία, μπλέ
Σύστημα σφουγγαρίσματος με σφιγκτήρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επίπεδη ή σιαγόνα στυψίματος. Ιδανικό για τον καθαρισμό υπολειμματικών ρύπων που απαιτούν επαναλαμβανόμενο ξέπλυμα των ινών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Εξάρτημα υφάσματος
|Σφιγκτήρας σφουγγαρίστρας
|Υλικό
|80% PET / 20% PA
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,3
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|300 x 100
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|300 x 100 x 100
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός