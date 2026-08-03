Πανέτα για Uni system, 40 cm

Πανέτα από μικροΐνες και πολυπροπυλένιο με πολυεστερικό στήριγμα για αντιολισθητικές επιφάνειες R10/11.

Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με μικρο-πτερύγια, για χρήση με ρολό, σιαγόνα ή επίπεδη στύφτρα. Ιδανικό για το πλύσιμο αντιολισθητικών ή πορώδων επιφανειών, κατάλληλο για την απομάκρυνση των βαθιά ριζωμένων ρύπων.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος δαπέδου Σκληρά δάπεδα
Επίπεδο ρύπων High
Χρήση υφάσματος Αντοχή υφασμάτων
Πλάτος εργασίας (cm) 40
Εξάρτημα υφάσματος Uni System
Υλικό 50% PP / 40% PET / 10% PA
Υλικό υφάσματος μικροΐνες
Θερμοκρασία πλύσης (°C) max. 90
Σύσταση πλύσης (°C) 60
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg) 0,1
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W) (mm) 400 / 140
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 400 x 140 x 10
Πανέτα για Uni system, 40 cm
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός