Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με μικροπτερύγια, για χρήση με ρολό, σιαγόνα ή επίπεδη στύφτρα. Ιδανικό για λεία ή πορώδη εσωτερικά δάπεδα με λιπαρή βρωμιά.