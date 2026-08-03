Πανέτα για Uni System, μπλέ, 40 cm

Επίπεδη σφουγγαρίστρα μικροϊνών υψηλής απορροφητικότητας με στήριξη από πολυεστέρα.

Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με μικροπτερύγια, για χρήση με ρολό, σιαγόνα ή επίπεδη στύφτρα. Ιδανικό για επαναλαμβανόμενο πλύσιμο λείων επιφανειών.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος δαπέδου Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
Επίπεδο ρύπων Χαμηλό προς μεσαίο
Χρήση υφάσματος Αντοχή υφασμάτων
Πλάτος εργασίας (cm) 40
Εξάρτημα υφάσματος Uni System
Υλικό 85% PET / 15% PA
Υλικό υφάσματος μικροΐνες
Θερμοκρασία πλύσης (°C) max. 90
Σύσταση πλύσης (°C) 60
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg) 0,1
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W) (mm) 400 / 140
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 400 x 140 x 15
Πανέτα για Uni System, μπλέ, 40 cm
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός