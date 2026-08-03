Πανέτα Tris για Uni System, 40 cm
Επίπεδη σφουγγαρίστρα από μικροΐνες, πολυεστέρα και βαμβάκι, με βρόχο στο άκρο, στήριξη από πολυεστέρα.
Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με μικροπτερύγια, για χρήση με ρολό, σιαγόνα ή επίπεδη στύφτρα. Ιδανικό για κάθε επιφάνεια και είδος βρωμιάς χάρη στο συνδυασμό των 3 ινών: βαμβάκι για την απορροφητική του δύναμη, μικροΐνες για την ικανότητα συλλογής βρωμιάς και πολυεστέρας για λιπαρή βρωμιά και χαμηλή τριβή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Επίπεδο ρύπων
|Χαμηλό προς μεσαίο
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Uni System
|Υλικό υφάσματος
|PET / βαμβάκι / μικροΐνα
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 140
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 140 x 15
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός