Microriccio πανέτα με σύνδεση τύπου ταινίας ιμάντα, 40 cm
Επίπεδη σφουγγαρίστρα μικροϊνών με θηλιά στο άκρο, με υποστήριξη συστήματος ταινίας ιμάντα.
Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίσματος με πλαίσιο με σύστημα ταινίας ιμάντα, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο με σταθμό εμποτισμού είτε με λαβή με δεξαμενή. Ιδανικό για κάθε επιφάνεια και για σωματιδιακή βρωμιά χάρη στην υψηλή δύναμη συλλογής βρωμιάς του νήματος και της μικροΐνας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Επίπεδο ρύπων
|Χαμηλό προς μεσαίο
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Αγκιστρο & βρόχος
|Υλικό
|100% PET
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 105
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 105 x 20
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός