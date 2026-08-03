Πανέτα με περίγραμμα και σύνδεση τύπου ταινίας ιμάντα, 40 cm
Λευκή επίπεδη σφουγγαρίστρα μικροϊνών με μπλε ρίγες, εντατικής δράσης, με υποστήριξη συστήματος ταινίας ιμάντα και ενισχυμένο αντικραδασμικό περίγραμμα.
Σύστημα επίπεδου σφουγγαρίσματος με πλαίσιο με σύστημα ταινίας ιμάντα, που χρησιμοποιείται είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο με σταθμό εμποτισμού ή με λαβή με δεξαμενή. Ιδανικό για λεία ή πορώδη εσωτερικά δάπεδα με λιπαρή βρωμιά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Επίπεδο ρύπων
|Χαμηλό προς μεσαίο
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Αγκιστρο & βρόχος
|Υλικό
|80% PET / 20% PA
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 95
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 150
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 150 x 15
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός