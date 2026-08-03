Πανέτα με σύνδεση τύπου ταινίας ιμάντα, 40 cm
Επίπεδη σφουγγαρίστρα από μικροΐνες, εξαιρετικά απορροφητική, με σύστημα στήριξης ταινίας ιμάντα.
Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με πλαίσιο με σύστημα ταινίας ιμάντα, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο με σταθμό εμποτισμού ή με λαβή με δεξαμενή. Ιδανικό για επαναλαμβανόμενο πλύσιμο λείων επιφανειών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα
|Επίπεδο ρύπων
|Χαμηλό προς μεσαίο
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Αγκιστρο & βρόχος
|Υλικό
|85% PET / 15% PA
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 120
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 120 x 15
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός