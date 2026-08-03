Πανέτα με σύνδεση τύπου ταινίας ιμάντα, 40 cm, ultrasafe
Επίπεδη σφουγγαρίστρα από μικροΐνες και πολυπροπυλένιο για αντιολισθητικές επιφάνειες R10/11, με στήριξη συστήματος ταινίας ιμάντα.
Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με πλαίσιο με σύστημα ταινίας ιμάντα, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο με σταθμό εμποτισμού ή με λαβή με δεξαμενή. Ιδανικό για το πλύσιμο αντιολισθητικών ή πορωδών επιφανειών, κατάλληλο για την απομάκρυνση βαθιά ριζωμένων ρύπων.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα
|Επίπεδο ρύπων
|High
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Αγκιστρο & βρόχος
|Υλικό
|50% PP / 40% PET / 10% PA
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,1
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 120
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 120 x 15
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός