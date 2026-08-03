Πανέτα με σύνδεση τύπου ταινίας ιμάντα, 40 cm, ultrasafe

Επίπεδη σφουγγαρίστρα από μικροΐνες και πολυπροπυλένιο για αντιολισθητικές επιφάνειες R10/11, με στήριξη συστήματος ταινίας ιμάντα.

Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με πλαίσιο με σύστημα ταινίας ιμάντα, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο με σταθμό εμποτισμού ή με λαβή με δεξαμενή. Ιδανικό για το πλύσιμο αντιολισθητικών ή πορωδών επιφανειών, κατάλληλο για την απομάκρυνση βαθιά ριζωμένων ρύπων.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος δαπέδου Σκληρά δάπεδα
Επίπεδο ρύπων High
Χρήση υφάσματος Αντοχή υφασμάτων
Πλάτος εργασίας (cm) 40
Εξάρτημα υφάσματος Αγκιστρο & βρόχος
Υλικό 50% PP / 40% PET / 10% PA
Υλικό υφάσματος μικροΐνες
Θερμοκρασία πλύσης (°C) max. 90
Σύσταση πλύσης (°C) 60
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg) 0,1
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W) (mm) 400 / 120
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 400 x 120 x 15
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός