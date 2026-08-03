Βαμβακερή πανέτα με σύστημα σύνδεσης τύπου pocket, 40 cm
Βαμβακερή πανέτα, 40 cm, με σύνδεση τύπου pocket, θηλιές και εξωτερικά κρόσσια. Κατάλληλη για χρήση με καρότσι διπλού κάδου της Kärcher ή καρότσι μονού κάδου με πρέσα.
Συμβατή με όλες τις συμβατικές αναδιπλούμενες βάσεις με προσάρτηση τύπου pocket, η σφουγγαρίστρα, με τους βρόχους και τα εξωτερικά κρόσσια από βαμβάκι υψηλής ποιότητας, είναι σχεδιασμένη για βέλτιστη απομάκρυνση των υγρών, ιδανική για εντατικό καθαρισμό δαπέδων σε χώρους με υψηλά επίπεδα ρύπων, όπως βιομηχανικά περιβάλλοντα, και ανώμαλες επιφάνειες. Η ανθεκτική βαμβακερή σφουγγαρίστρα περιέχει επίσης μια μικρή ποσότητα πολυεστέρα για να κάνει το νήμα πιο ανθεκτικό και ικανό να διατηρεί το σχήμα του- το σύστημα θηκών με φουντωτούς βρόχους επιτρέπει την απευθείας σύνδεση του νήματος στο υλικό στήριξης. Επιπλέον, η διπλή ραφή στα σημεία υψηλότερης καταπόνησης εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αντοχή - τόσο κατά τον καθαρισμό όσο και κατά το πλύσιμο της σφουγγαρίστρας. Ενώ οι θηλιές του υφάσματος στην εσωτερική περιοχή της σφουγγαρίστρας απομακρύνουν αποτελεσματικά και σχολαστικά τη βρωμιά, οι δύο σειρές με τα εξωτερικά κρόσσια απομακρύνουν επίσης τη χαλαρή χοντρή βρωμιά στις περιφερειακές περιοχές. Συνιστούμε τη χρήση της σφουγγαρίστρας με καρότσι διπλού κάδου της Kärcher ή καρότσι ενός κάδου με πρέσα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|STANDARD
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Δομή δαπέδου
|Ομαλή και ελαφριά δομή
|Επίπεδο ρύπων
|Χαμηλό προς μεσαίο
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες
|Υλικό
|70% Cotton / 30% PET
|Υλικό υφάσματος
|Μίγμα βαμβακιού
|Τύπος κατασκευής
|Υφασμένο ύφασμα από PET με ραμμένους βρόχους
|Δομή υφάσματος
|Σωρός βρόχου
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Θερμοκρασία μηχανήματος στέγνωσης (°C)
|60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 250
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,2
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 140
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 140 x 10
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός