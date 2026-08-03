Συμβατή με όλες τις συμβατικές αναδιπλούμενες βάσεις με προσάρτηση τύπου pocket, η σφουγγαρίστρα, με τους βρόχους και τα εξωτερικά κρόσσια από βαμβάκι υψηλής ποιότητας, είναι σχεδιασμένη για βέλτιστη απομάκρυνση των υγρών, ιδανική για εντατικό καθαρισμό δαπέδων σε χώρους με υψηλά επίπεδα ρύπων, όπως βιομηχανικά περιβάλλοντα, και ανώμαλες επιφάνειες. Η ανθεκτική βαμβακερή σφουγγαρίστρα περιέχει επίσης μια μικρή ποσότητα πολυεστέρα για να κάνει το νήμα πιο ανθεκτικό και ικανό να διατηρεί το σχήμα του- το σύστημα θηκών με φουντωτούς βρόχους επιτρέπει την απευθείας σύνδεση του νήματος στο υλικό στήριξης. Επιπλέον, η διπλή ραφή στα σημεία υψηλότερης καταπόνησης εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αντοχή - τόσο κατά τον καθαρισμό όσο και κατά το πλύσιμο της σφουγγαρίστρας. Ενώ οι θηλιές του υφάσματος στην εσωτερική περιοχή της σφουγγαρίστρας απομακρύνουν αποτελεσματικά και σχολαστικά τη βρωμιά, οι δύο σειρές με τα εξωτερικά κρόσσια απομακρύνουν επίσης τη χαλαρή χοντρή βρωμιά στις περιφερειακές περιοχές. Συνιστούμε τη χρήση της σφουγγαρίστρας με καρότσι διπλού κάδου της Kärcher ή καρότσι ενός κάδου με πρέσα.