Κόκκινη πανέτα με σύνδεση τύπου pocket, 40 cm

Πανέτα μικροϊνών υψηλής απορροφητικότητας με στήριξη από πολυεστέρα.

Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με σύνδεση τύπου pocket, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο με σταθμό εμποτισμού ή με λαβή με δεξαμενή. Ιδανικό για επαναλαμβανόμενο πλύσιμο λείων επιφανειών.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος δαπέδου Σκληρά δάπεδα
Επίπεδο ρύπων Χαμηλό προς μεσαίο
Χρήση υφάσματος Αντοχή υφασμάτων
Πλάτος εργασίας (cm) 40
Εξάρτημα υφάσματος Τσέπες
Υλικό 85% PET / 15% PA
Υλικό υφάσματος μικροΐνες
Θερμοκρασία πλύσης (°C) max. 90
Σύσταση πλύσης (°C) 60
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg) 0,1
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W) (mm) 400 / 140
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 400 x 140 x 10
Κόκκινη πανέτα με σύνδεση τύπου pocket, 40 cm
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
  • Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός