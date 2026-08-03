Microriccio πανέτα με σύνδεση τύπου pocket, 40 cm
Σφουγγαρίστρα από μικροΐνες με βρόχο στο άκρο και στήριξη από πολυεστέρα.
Επίπεδο σύστημα σφουγγαρίσματος με σύνδεση τύπου pocket, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο με σταθμό εμποτισμού ή με λαβή με δεξαμενή. Ιδανικό για κάθε επιφάνεια και για σωματιδιακή βρωμιά χάρη στην υψηλή δύναμη συλλογής βρωμιάς των νημάτων και των μικροϊνών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Επίπεδο ρύπων
|Χαμηλό προς μεσαίο
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες
|Υλικό
|100% PET
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,2
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 140
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 140 x 20
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός