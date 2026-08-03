Επίπεδο σύστημα σφουγγαρίσματος με σύνδεση τύπου pocket, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο με σταθμό εμποτισμού ή με λαβή με δεξαμενή. Ιδανικό για κάθε επιφάνεια και για σωματιδιακή βρωμιά χάρη στην υψηλή δύναμη συλλογής βρωμιάς των νημάτων και των μικροϊνών.