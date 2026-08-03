Microriccio πανέτα με σύνδεση τύπου pocket, 40 cm

Σφουγγαρίστρα από μικροΐνες με βρόχο στο άκρο και στήριξη από πολυεστέρα.

Επίπεδο σύστημα σφουγγαρίσματος με σύνδεση τύπου pocket, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο με σταθμό εμποτισμού ή με λαβή με δεξαμενή. Ιδανικό για κάθε επιφάνεια και για σωματιδιακή βρωμιά χάρη στην υψηλή δύναμη συλλογής βρωμιάς των νημάτων και των μικροϊνών.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος δαπέδου Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
Επίπεδο ρύπων Χαμηλό προς μεσαίο
Χρήση υφάσματος Αντοχή υφασμάτων
Πλάτος εργασίας (cm) 40
Εξάρτημα υφάσματος Τσέπες
Υλικό 100% PET
Υλικό υφάσματος μικροΐνες
Θερμοκρασία πλύσης (°C) max. 90
Σύσταση πλύσης (°C) 60
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg) 0,2
Βάρος συσκευασίας (kg) 0,2
Διαστάσεις (L × W) (mm) 400 / 140
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 400 x 140 x 20
Microriccio πανέτα με σύνδεση τύπου pocket, 40 cm
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός