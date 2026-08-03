Tuft Tris πανέτα με σύνδεση τύπου pocket, 40 cm
Σφουγγαρίστρα δαπέδου από μικροΐνες, βαμβάκι και πολυεστέρα, υφασμένη με σύστημα φουντωτών κόμπων, εσωτερικό βρόχο και εξωτερικό κομμένο άκρο, στήριγμα από πολυεστέρα με τσέπες.
Σύστημα επίπεδου σφουγγαρίσματος με σύνδεση τύπου pocket, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο με σταθμό εμποτισμού ή με λαβή με δεξαμενή. Ιδανικό για κάθε επιφάνεια και είδος βρωμιάς χάρη στο συνδυασμό των 3 ινών: βαμβάκι για την απορροφητική του δύναμη, μικροΐνες για τη δύναμη συλλογής βρωμιάς και πολυεστέρας για λιπαρές βρωμιές και χαμηλή τριβή.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Επίπεδο ρύπων
|Χαμηλό προς μεσαίο
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Τσέπες
|Υλικό υφάσματος
|PET / βαμβάκι / μικροΐνα
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 95
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,2
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 140
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 140 x 10
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός