Σύστημα επίπεδου σφουγγαρίσματος με σύνδεση τύπου pocket, για χρήση είτε προ-εμποτισμένο, είτε εμποτισμένο με σταθμό εμποτισμού ή με λαβή με δεξαμενή. Ιδανικό για κάθε επιφάνεια και είδος βρωμιάς χάρη στο συνδυασμό των 3 ινών: βαμβάκι για την απορροφητική του δύναμη, μικροΐνες για τη δύναμη συλλογής βρωμιάς και πολυεστέρας για λιπαρές βρωμιές και χαμηλή τριβή.