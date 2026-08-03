Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με μικροπτερύγια, για χρήση με ρολό, σιαγόνα ή επίπεδη στύφτρα. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό με την υψηλότερη δυνατή εργονομία.