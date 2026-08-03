Κιτ Uni System Infinity
Σετ: τηλεσκοπική λαβή με διπλή περιστρεφόμενη λαβή και πλαίσιο Uni System από πολυαμίδιο με άρθρωση.
Σύστημα επίπεδης σφουγγαρίστρας με μικροπτερύγια, για χρήση με ρολό, σιαγόνα ή επίπεδη στύφτρα. Ιδανικό για επαγγελματικό καθαρισμό με την υψηλότερη δυνατή εργονομία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Εξάρτημα υφάσματος
|Uni System
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Τύπος λαβής
|Τηλεσκοπικό
|Υλικό
|Αλουμίνιο / PP / ελαστικό
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|0,5
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,8
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 x 110
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 110 x 100
Εξοπλισμός
- Σύνδεση Ergo
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Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός