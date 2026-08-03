Βιομηχανικός αποκονιωτής RE 9/30 3,2m² Es
Το αθόρυβο (64 dB[A]) σύστημα απομάκρυνσης σκόνης ID 90/30 Afc Z22 είναι κατάλληλο για την ασφαλή αναρρόφηση εξαιρετικά μεγάλων ποσοτήτων σκόνης και για χρήση στη Ζώνη ATEX 22. Με ηλεκτρικό αναδευτήρα φίλτρου.
Το σύστημα αφαίρεσης σκόνης ID 90/30 Afc Z22 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες χωρίς προβλήματα. Σε αντίθεση με το αδελφό της μοντέλο – το RE 9/30 – αυτή η έκδοση διαθέτει επίσης οθόνη περιστροφής κατεύθυνσης, οπτικό προειδοποιητικό σήμα και σχετικό έλεγχο, και επομένως είναι εγκεκριμένο για το ATEX Zone 22. Το σύστημα, το οποίο είναι εξαιρετικά οικονομικό και αθόρυβο ( 64 dB[A]), μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία πολλαπλών βάρδιων και είναι εντυπωσιακό κατά τη συνεχή αναρρόφηση σκόνης που έχει εναποτεθεί σε μηχανές ή γραμμές παραγωγής ή αιωρείται στον αέρα που τα περιβάλλει. Ένας ακτινωτός ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης (IE3) εξασφαλίζει σταθερά υψηλή ροή αέρα περίπου 900 m³/h. Μαζί με την επιφάνεια 3,2 m² του κύριου φίλτρου κατηγορίας σκόνης M, αυτό επιτρέπει στο μηχάνημα να χρησιμοποιείται για παρατεταμένες περιόδους, ακόμη και με μεγάλες ποσότητες σκόνης. Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα μέσω ηλεκτρικού αναδευτήρα φίλτρου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικό, πλενόμενο φίλτρο τύπου "pocket" και ηλεκτρικός καθαρισμός φίλτρουΜεγαλύτερη διάρκεια ζωής, λιγότερη προσπάθεια συντήρησης και χαμηλότερο κόστος. Ιδανικό για βιομηχανική χρήση. Αποτελεσματικός, βολικός καθαρισμός φίλτρου για σταθερή ισχύ αναρρόφησης.
Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησηςΤροχήλατο σύστημα απόθεσης και κυλιόμενος κάδος για εργονομικό άδειασμα.
Σύστημα αδειάσματος με ελάχιστη σκόνη με σάκο PEΆδειασμα με λίγη σκόνη χάρη στον μηχανισμό κλεισίματος και τον εύκαμπτο σωλήνα αντιστάθμισης πίεσης. Απλή και ασφαλής απόρριψη σκόνης χάρη στη σακούλα πολυαιθυλενίου.
Βολικός καθαρισμός φίλτρου με ηλεκτροκινητήρα δόνησης
- Αποτελεσματικός, βολικός καθαρισμός φίλτρου για σταθερή ισχύ αναρρόφησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Υλικό κάδου
|Μέταλλο
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|3
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|3,2
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 120
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|64
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|314
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|301,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1497 x 800 x 1690
Εξοπλισμός
- Φίλτρα: Φίλτρο τύπου pocket
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι