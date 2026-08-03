Το σύστημα αφαίρεσης σκόνης ID 90/30 Afc Z22 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες χωρίς προβλήματα. Σε αντίθεση με το αδελφό της μοντέλο – το RE 9/30 – αυτή η έκδοση διαθέτει επίσης οθόνη περιστροφής κατεύθυνσης, οπτικό προειδοποιητικό σήμα και σχετικό έλεγχο, και επομένως είναι εγκεκριμένο για το ATEX Zone 22. Το σύστημα, το οποίο είναι εξαιρετικά οικονομικό και αθόρυβο ( 64 dB[A]), μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία πολλαπλών βάρδιων και είναι εντυπωσιακό κατά τη συνεχή αναρρόφηση σκόνης που έχει εναποτεθεί σε μηχανές ή γραμμές παραγωγής ή αιωρείται στον αέρα που τα περιβάλλει. Ένας ακτινωτός ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης (IE3) εξασφαλίζει σταθερά υψηλή ροή αέρα περίπου 900 m³/h. Μαζί με την επιφάνεια 3,2 m² του κύριου φίλτρου κατηγορίας σκόνης M, αυτό επιτρέπει στο μηχάνημα να χρησιμοποιείται για παρατεταμένες περιόδους, ακόμη και με μεγάλες ποσότητες σκόνης. Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα μέσω ηλεκτρικού αναδευτήρα φίλτρου.