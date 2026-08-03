Σχεδιασμένο για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτών ρινισμάτων και επικίνδυνης σκόνης (OEL > 0,1 mg/m³), καθώς και για χρήση σε εκρηκτικά περιβάλλοντα της Ζώνης 22, το ID 130/22 εντυπωσιάζει σε σκληρές βιομηχανικές εφαρμογές. Ο ισχυρός και ενεργειακά αποδοτικός ακτινωτός συμπιεστής του (IE2) με μεγάλες ροές όγκου επιτρέπει επίσης τη συνεχή λειτουργία στο σύστημα τριών βάρδιων. Με ονομαστική ισχύ εισόδου 2,2 kW διαθέτει σύστημα φίλτρου κατηγορίας σκόνης M, ενσωματωμένο μηχανικό αναδευτήρα φίλτρου και δοχείο 170 λίτρων. Αυτό μπορεί να αδειάσει εύκολα χάρη στο συρόμενο καρότσι και επίσης εργονομικά χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε την κεφαλή κίνησης. Ένας σάκος πολυαιθυλενίου με ενσωματωμένο μηχανισμό στερέωσης και εύκαμπτο σωλήνα αντιστάθμισης πίεσης εγγυάται άδειασμα χωρίς σκόνη και ασφαλή απόρριψη του υλικού αναρρόφησης.