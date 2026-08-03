Βιομηχανικός αποκονιωτής RE D
ID 130/22 Z22 κατάλληλο για χρήση στη Ζώνη 22. Για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτών ρινισμάτων και επικίνδυνης σκόνης (OEL > 0,1 mg/m³). Κινητό, με ροπή, στιβαρό.
Σχεδιασμένο για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτών ρινισμάτων και επικίνδυνης σκόνης (OEL > 0,1 mg/m³), καθώς και για χρήση σε εκρηκτικά περιβάλλοντα της Ζώνης 22, το ID 130/22 εντυπωσιάζει σε σκληρές βιομηχανικές εφαρμογές. Ο ισχυρός και ενεργειακά αποδοτικός ακτινωτός συμπιεστής του (IE2) με μεγάλες ροές όγκου επιτρέπει επίσης τη συνεχή λειτουργία στο σύστημα τριών βάρδιων. Με ονομαστική ισχύ εισόδου 2,2 kW διαθέτει σύστημα φίλτρου κατηγορίας σκόνης M, ενσωματωμένο μηχανικό αναδευτήρα φίλτρου και δοχείο 170 λίτρων. Αυτό μπορεί να αδειάσει εύκολα χάρη στο συρόμενο καρότσι και επίσης εργονομικά χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε την κεφαλή κίνησης. Ένας σάκος πολυαιθυλενίου με ενσωματωμένο μηχανισμό στερέωσης και εύκαμπτο σωλήνα αντιστάθμισης πίεσης εγγυάται άδειασμα χωρίς σκόνη και ασφαλή απόρριψη του υλικού αναρρόφησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Διαθέτει εξαιρετικά μεγάλο φίλτρο αστεριού και πρόσθετο φίλτρο κασέτας
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, λιγότερη προσπάθεια συντήρησης και χαμηλότερο κόστος.
- Πολύ αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου χάρη στο ενισχυτικό πλέγμα στις σακούλες φίλτρου.
Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησης
- Τροχήλατο σύστημα απόθεσης και κυλιόμενος κάδος για εργονομικό άδειασμα.
Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για κατηγορία σκόνης M για ασφάλεια στους χώρους εργασίας
- Σχεδιασμός φίλτρου κατηγορίας σκόνης M για αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών.
Πιστοποιητικό DGUV H3 για σκόνη ξύλου
- Το πιστοποιητικό H3 ισχύει όταν χρησιμοποιείται το μηχάνημα με DN 120.
- Αξιόπιστη απόρριψη σκόνης σε σακούλα πολυαιθυλενίου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|170
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,2
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|9
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 140
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|72
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|164
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|168
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι
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Πεδία εφαρμογής
- Για μεγάλες ποσότητες λεπτού ρινίσματος και επικίνδυνης σκόνης (OEL ≥ 0,1 mg/m³)