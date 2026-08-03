Βιομηχανικός αποκονιωτής ID 350/110 Afc
Το σύστημα εξαγωγής σκόνης μέσης πίεσης 350/110 Afc χρησιμοποιείται για την ασφαλή και καθαρή αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης και λεπτών ρινισμάτων. Η αξιόπιστη λύση για επαγγελματικές εφαρμογές.
Η αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης και λεπτών ρινισμάτων σε βιομηχανικά περιβάλλοντα είναι η κύρια εφαρμογή του συστήματος εξαγωγής σκόνης μέσης πίεσης 350/110 Afc. Διαθέτει επίσης φίλτρο τύπου "τσέπης" πιστοποιημένο για σκόνη κατηγορίας M σύμφωνα με DIN EN 60335-2-69 καθώς και κινητό δοχείο 100 λίτρων (DN 250) με παράθυρο επιθεώρησης και ενσωματωμένο στρογγυλό σάκο με βάση στήριξης και σωλήνα αντιστάθμισης πίεσης (DN 25 ) με γρήγορη σύζευξη. Το τμήμα μετάδοσης κίνησης είναι πλήρως ηχομονωμένο για την ελαχιστοποίηση του θορύβου λειτουργίας και διαθέτει σιγαστήρα εξάτμισης. Ένας πίνακας ελέγχου σύμφωνα με την κατηγορία προστασίας IP 54 (σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0113) περιλαμβάνεται επίσης στο εύρος παράδοσης ως στάνταρ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για κατηγορία σκόνης M για ασφάλεια στους χώρους εργασίαςΤεχνολογία φίλτρων κατηγορίας σκόνης M για ασφαλή αναρρόφηση επικίνδυνης σκόνης.
Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησηςΆδειασμα χωρίς σκόνη χάρη στον σάκο πολυαιθυλενίου με ενσωματωμένο μηχανισμό κλεισίματος. Απλή απόρριψη σκόνης σε σάκο πολυαιθυλενίου.
Ανθεκτικό, πλενόμενο φίλτρο τύπου "pocket" και ηλεκτρικός καθαρισμός φίλτρουΑδιάλειπτη αναρρόφηση με υψηλή ισχύ αναρρόφησης χωρίς καμία μείωση της φίλτρανσης. Οι συγκολλημένες ενώσεις διασφαλίζουν τη μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου με θύλακες. Για αποτελεσματικό, βολικό καθαρισμό φίλτρου και σταθερή ισχύ αναρρόφησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|972 / 3500
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|71 / 7,1
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|11
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|24
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 250
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|75
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|754
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|797
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1460 x 1389 x 3093
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων επικίνδυνης σκόνης (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτών ρινισμάτων και λεπτής ή επικίνδυνης σκόνης (OEL ≥ 0,1 mg/m³)