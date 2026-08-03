Βιομηχανικός αποκονιωτής ID 350/110 Afc

Το σύστημα εξαγωγής σκόνης μέσης πίεσης 350/110 Afc χρησιμοποιείται για την ασφαλή και καθαρή αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης και λεπτών ρινισμάτων. Η αξιόπιστη λύση για επαγγελματικές εφαρμογές.

Η αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης και λεπτών ρινισμάτων σε βιομηχανικά περιβάλλοντα είναι η κύρια εφαρμογή του συστήματος εξαγωγής σκόνης μέσης πίεσης 350/110 Afc. Διαθέτει επίσης φίλτρο τύπου "τσέπης" πιστοποιημένο για σκόνη κατηγορίας M σύμφωνα με DIN EN 60335-2-69 καθώς και κινητό δοχείο 100 λίτρων (DN 250) με παράθυρο επιθεώρησης και ενσωματωμένο στρογγυλό σάκο με βάση στήριξης και σωλήνα αντιστάθμισης πίεσης (DN 25 ) με γρήγορη σύζευξη. Το τμήμα μετάδοσης κίνησης είναι πλήρως ηχομονωμένο για την ελαχιστοποίηση του θορύβου λειτουργίας και διαθέτει σιγαστήρα εξάτμισης. Ένας πίνακας ελέγχου σύμφωνα με την κατηγορία προστασίας IP 54 (σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0113) περιλαμβάνεται επίσης στο εύρος παράδοσης ως στάνταρ.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιομηχανικός αποκονιωτής ID 350/110 Afc: Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για κατηγορία σκόνης M για ασφάλεια στους χώρους εργασίας
Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για κατηγορία σκόνης M για ασφάλεια στους χώρους εργασίας
Τεχνολογία φίλτρων κατηγορίας σκόνης M για ασφαλή αναρρόφηση επικίνδυνης σκόνης.
Βιομηχανικός αποκονιωτής ID 350/110 Afc: Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησης
Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησης
Άδειασμα χωρίς σκόνη χάρη στον σάκο πολυαιθυλενίου με ενσωματωμένο μηχανισμό κλεισίματος. Απλή απόρριψη σκόνης σε σάκο πολυαιθυλενίου.
Βιομηχανικός αποκονιωτής ID 350/110 Afc: Ανθεκτικό, πλενόμενο φίλτρο τύπου "pocket" και ηλεκτρικός καθαρισμός φίλτρου
Ανθεκτικό, πλενόμενο φίλτρο τύπου "pocket" και ηλεκτρικός καθαρισμός φίλτρου
Αδιάλειπτη αναρρόφηση με υψηλή ισχύ αναρρόφησης χωρίς καμία μείωση της φίλτρανσης. Οι συγκολλημένες ενώσεις διασφαλίζουν τη μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου με θύλακες. Για αποτελεσματικό, βολικό καθαρισμό φίλτρου και σταθερή ισχύ αναρρόφησης.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 3
Τάση (V) 400
Συχνότητα (Hz) 50
Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h) 972 / 3500
Αναρρόφηση (mbar/kPa) 71 / 7,1
Χωρητικότητα κάδου (l) 100
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW) 11
Είδος ρύπων Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου (m²) 24
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης ID 250
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 75
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου M
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 754
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 797
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 1460 x 1389 x 3093
Βιομηχανικός αποκονιωτής ID 350/110 Afc
Βιομηχανικός αποκονιωτής ID 350/110 Afc
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Πεδία εφαρμογής
  • Για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων επικίνδυνης σκόνης (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτών ρινισμάτων και λεπτής ή επικίνδυνης σκόνης (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
Εξαρτήματα