Η αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης και λεπτών ρινισμάτων σε βιομηχανικά περιβάλλοντα είναι η κύρια εφαρμογή του συστήματος εξαγωγής σκόνης μέσης πίεσης 350/110 Afc. Διαθέτει επίσης φίλτρο τύπου "τσέπης" πιστοποιημένο για σκόνη κατηγορίας M σύμφωνα με DIN EN 60335-2-69 καθώς και κινητό δοχείο 100 λίτρων (DN 250) με παράθυρο επιθεώρησης και ενσωματωμένο στρογγυλό σάκο με βάση στήριξης και σωλήνα αντιστάθμισης πίεσης (DN 25 ) με γρήγορη σύζευξη. Το τμήμα μετάδοσης κίνησης είναι πλήρως ηχομονωμένο για την ελαχιστοποίηση του θορύβου λειτουργίας και διαθέτει σιγαστήρα εξάτμισης. Ένας πίνακας ελέγχου σύμφωνα με την κατηγορία προστασίας IP 54 (σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0113) περιλαμβάνεται επίσης στο εύρος παράδοσης ως στάνταρ.