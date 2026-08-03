Το σύστημα απομάκρυνσης σκόνης ID 90/30 διασφαλίζει τη συνεχή αναρρόφηση της σκόνης και άλλων υλικών που έχουν εναποτεθεί ή αιωρούνται στον αέρα γύρω από τα μηχανήματα και τις γραμμές παραγωγής. Είναι ιδανικό για λειτουργία πολλαπλών βάρδιων, λειτουργεί εξαιρετικά αθόρυβα με θόρυβο λειτουργίας μόλις 64 dB(A) και, χάρη στον κινητήρα υψηλής απόδοσης στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης IE3, εξοικονομεί επίσης μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Το σύστημα μπορεί να αντιμετωπίσει αβίαστα μεγάλες ποσότητες σκόνης, ακόμη και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χάρη στη συνεχώς υψηλή ροή αέρα (900 m³/h) και τη μεγάλη περιοχή φίλτρου (3,2 m²). Το κύριο φίλτρο σκόνης κατηγορίας Μ εξυπηρετείται μέσω διαισθητικού χειροκίνητου καθαρισμού φίλτρου.