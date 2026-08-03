Βιομηχανικός αποκονιωτής RE 9/30 3,2m² Handrüttler
Σύστημα αφαίρεσης σκόνης ID 90/30, κατάλληλο για λειτουργία πολλαπλών βάρδιων: Αθόρυβο (64 dB[A]) και εξαιρετικά αποτελεσματικό στη συνεχή αναρρόφηση σκόνης που έχει εναποτεθεί σε επιφάνειες ή αιωρείται στον αέρα.
Το σύστημα απομάκρυνσης σκόνης ID 90/30 διασφαλίζει τη συνεχή αναρρόφηση της σκόνης και άλλων υλικών που έχουν εναποτεθεί ή αιωρούνται στον αέρα γύρω από τα μηχανήματα και τις γραμμές παραγωγής. Είναι ιδανικό για λειτουργία πολλαπλών βάρδιων, λειτουργεί εξαιρετικά αθόρυβα με θόρυβο λειτουργίας μόλις 64 dB(A) και, χάρη στον κινητήρα υψηλής απόδοσης στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης IE3, εξοικονομεί επίσης μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Το σύστημα μπορεί να αντιμετωπίσει αβίαστα μεγάλες ποσότητες σκόνης, ακόμη και για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χάρη στη συνεχώς υψηλή ροή αέρα (900 m³/h) και τη μεγάλη περιοχή φίλτρου (3,2 m²). Το κύριο φίλτρο σκόνης κατηγορίας Μ εξυπηρετείται μέσω διαισθητικού χειροκίνητου καθαρισμού φίλτρου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικό, πλενόμενο φίλτρο τσέπης για διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης.Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, λιγότερη προσπάθεια συντήρησης και χαμηλότερο κόστος. Ιδανικό για βιομηχανική χρήση. Ασυναγώνιστος αποτελεσματικός χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου, χάρη στην ενίσχυση πλέγματος σε κάθε σακούλα φίλτρου.
Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησηςΤροχήλατο σύστημα απόθεσης και κυλιόμενος κάδος για εργονομικό άδειασμα.
Σύστημα αδειάσματος με ελάχιστη σκόνη με σάκο PEΆδειασμα με λίγη σκόνη χάρη στον μηχανισμό κλεισίματος και τον εύκαμπτο σωλήνα αντιστάθμισης πίεσης. Απλή και ασφαλής απόρριψη σκόνης χάρη στη σακούλα πολυαιθυλενίου.
Εύκολος καθαρισμός φίλτρου χάρη στον χειροκίνητο μηχανισμό τινάγματος
- Τακτική λειτουργία του μοχλού τινάγματος για σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Υλικό κάδου
|Μέταλλο
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|3
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|3,2
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 120
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|64
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|270
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|270,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1450 x 760 x 1680
Εξοπλισμός
- Φίλτρα: Φίλτρο τύπου pocket
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι