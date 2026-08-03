Το σύστημα εξαγωγής σκόνης ID 130/22 διαθέτει έναν ισχυρό και ενεργειακά αποδοτικό ακτινωτό συμπιεστή (IE2) με υψηλές ροές, ο οποίος είναι επίσης σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία τριών βαρδιών. Το κινητό σύστημα που λειτουργεί με ροπή με ονομαστική ισχύ εισόδου 2,2 kW και σύστημα φίλτρου κατηγορίας σκόνης M είναι σχεδιασμένο για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτών ρινισμάτων και σκόνης που είναι επικίνδυνα για την υγεία (OEL > 0,1 mg/m³). Ο στιβαρός και εύκολος στη συντήρηση σχεδιασμός του πληροί τις βασικές απαιτήσεις για σκληρές βιομηχανικές εφαρμογές. Ένας χειροκίνητος μηχανισμός ανακίνησης καθαρίζει αποτελεσματικά το συμπαγές φίλτρο μεγάλης διάρκειας, ενώ ο καδος συλλογής 170 λίτρων μπορεί να αδειάσει εύκολα και εργονομικά χωρίς να αφαιρέσετε την κεφαλή μετάδοσης κίνησης μέσω του συρόμενου τρόλεϊ. Ένας σάκος πολυαιθυλενίου με ενσωματωμένο μηχανισμό κλεισίματος και εύκαμπτο σωλήνα αντιστάθμισης πίεσης στο μηχάνημα εγγυάται άδειασμα χωρίς σκόνη και ασφαλή απόρριψη των μέσων αναρρόφησης. Κατόπιν αιτήματος, μπορούν επίσης να ενσωματωθούν διάφοροι μηχανισμοί προστασίας από υπερπλήρωση. Το σύστημα μπορεί επίσης να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει πολλαπλά σημεία αναρρόφησης καιηπεριοχή εφαρμογής μπορεί να επεκταθεί για να καλύψει την κατηγορία σκόνης Η.