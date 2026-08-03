Βιομηχανικός αποκονιωτής RE D
Το σύστημα εξαγωγής σκόνης ID 130/22 είναι κατάλληλο για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτών ρινισμάτων και σκόνης που είναι επικίνδυνες για την υγεία (OEL > 0,1 mg/m³). Διαθέτει στιβαρό, εύκολο στη συντήρηση σχεδιασμό.
Το σύστημα εξαγωγής σκόνης ID 130/22 διαθέτει έναν ισχυρό και ενεργειακά αποδοτικό ακτινωτό συμπιεστή (IE2) με υψηλές ροές, ο οποίος είναι επίσης σχεδιασμένος για συνεχή λειτουργία τριών βαρδιών. Το κινητό σύστημα που λειτουργεί με ροπή με ονομαστική ισχύ εισόδου 2,2 kW και σύστημα φίλτρου κατηγορίας σκόνης M είναι σχεδιασμένο για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτών ρινισμάτων και σκόνης που είναι επικίνδυνα για την υγεία (OEL > 0,1 mg/m³). Ο στιβαρός και εύκολος στη συντήρηση σχεδιασμός του πληροί τις βασικές απαιτήσεις για σκληρές βιομηχανικές εφαρμογές. Ένας χειροκίνητος μηχανισμός ανακίνησης καθαρίζει αποτελεσματικά το συμπαγές φίλτρο μεγάλης διάρκειας, ενώ ο καδος συλλογής 170 λίτρων μπορεί να αδειάσει εύκολα και εργονομικά χωρίς να αφαιρέσετε την κεφαλή μετάδοσης κίνησης μέσω του συρόμενου τρόλεϊ. Ένας σάκος πολυαιθυλενίου με ενσωματωμένο μηχανισμό κλεισίματος και εύκαμπτο σωλήνα αντιστάθμισης πίεσης στο μηχάνημα εγγυάται άδειασμα χωρίς σκόνη και ασφαλή απόρριψη των μέσων αναρρόφησης. Κατόπιν αιτήματος, μπορούν επίσης να ενσωματωθούν διάφοροι μηχανισμοί προστασίας από υπερπλήρωση. Το σύστημα μπορεί επίσης να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει πολλαπλά σημεία αναρρόφησης καιηπεριοχή εφαρμογής μπορεί να επεκταθεί για να καλύψει την κατηγορία σκόνης Η.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για κατηγορία σκόνης M για ασφάλεια στους χώρους εργασίαςΣχεδιασμός φίλτρου κατηγορίας σκόνης M για αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών.
Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησηςΤροχήλατο σύστημα απόθεσης και κυλιόμενος κάδος για εργονομικό άδειασμα.
Σύστημα εκκένωσης χωρίς σκόνη για επικίνδυνα υλικάΆδειασμα χωρίς σκόνη χάρη στον σάκο πολυαιθυλενίου με ενσωματωμένο μηχανισμό κλεισίματος. Απλή απόρριψη σκόνης σε σάκο πολυαιθυλενίου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|170
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,2
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|9
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 140
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|75
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|158
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|163
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Εξοπλισμός
- Φίλτρα: Φίλτρο φυσίγγιο
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Πεδία εφαρμογής
- Για σκούπισμα μεγάλων ποσοτήτων επικίνδυνης σκόνης (OEL > 0,1 mg/m³)
- Για το σκούπισμα μεγάλων ποσοτήτων λεπτού ρινίσματος και σκόνης