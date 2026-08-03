Ο φορητός, βιομηχανικός απαγωγέας σκόνης που λειτουργεί με ροπή ID 130/22 Afc, με ονομαστική ισχύ εισόδου 2,2 kW και σύστημα φίλτρου κατηγορίας σκόνης M, έχει σχεδιαστεί για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτών σκονών και επικίνδυνων σκονών (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Ο αποτελεσματικός καθαρισμός του ανθεκτικού και συμπαγούς φίλτρου πραγματοποιείται με ηλεκτρικό μηχανισμό ανακίνησης. Ο απορροφητήρας σκόνης διαθέτει έναν ισχυρό, ενεργειακά αποδοτικό (IE2) ακτινωτό συμπιεστή με ροές μεγάλου όγκου σχεδιασμένο για συνεχή λειτουργία τριπλής βάρδιας. Εκτός από τον στιβαρό και φιλικό προς τη συντήρηση σχεδιασμό του, πληροί βασικές απαιτήσεις για σκληρές, βιομηχανικές εφαρμογές. Ένα καροτσάκι επιτρέπει στο κάδο των 170 λίτρων να αδειάζει απλά και εργονομικά χωρίς να αφαιρείται η κεφαλή κίνησης. Χάρη σε ένα σάκο πολυαιθυλενίου με ενσωματωμένο μηχανισμό στερέωσης και σωλήνα αντιστάθμισης πίεσης στο μηχάνημα, τα υπολείμματα μπορούν να εκκενωθούν χωρίς σκόνη και με ασφάλεια.