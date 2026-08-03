Βιομηχανικός αποκονιωτής RE D
Συμπαγής, κινητό σύστημα αναρρόφησης σκόνης ID 130/22 Afc με μηχανοκίνητο φίλτρο ανακίνησης για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτών ρινισμάτων και επικίνδυνης σκόνης (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Λειτουργεί με ροπή.
Ο φορητός, βιομηχανικός απαγωγέας σκόνης που λειτουργεί με ροπή ID 130/22 Afc, με ονομαστική ισχύ εισόδου 2,2 kW και σύστημα φίλτρου κατηγορίας σκόνης M, έχει σχεδιαστεί για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτών σκονών και επικίνδυνων σκονών (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Ο αποτελεσματικός καθαρισμός του ανθεκτικού και συμπαγούς φίλτρου πραγματοποιείται με ηλεκτρικό μηχανισμό ανακίνησης. Ο απορροφητήρας σκόνης διαθέτει έναν ισχυρό, ενεργειακά αποδοτικό (IE2) ακτινωτό συμπιεστή με ροές μεγάλου όγκου σχεδιασμένο για συνεχή λειτουργία τριπλής βάρδιας. Εκτός από τον στιβαρό και φιλικό προς τη συντήρηση σχεδιασμό του, πληροί βασικές απαιτήσεις για σκληρές, βιομηχανικές εφαρμογές. Ένα καροτσάκι επιτρέπει στο κάδο των 170 λίτρων να αδειάζει απλά και εργονομικά χωρίς να αφαιρείται η κεφαλή κίνησης. Χάρη σε ένα σάκο πολυαιθυλενίου με ενσωματωμένο μηχανισμό στερέωσης και σωλήνα αντιστάθμισης πίεσης στο μηχάνημα, τα υπολείμματα μπορούν να εκκενωθούν χωρίς σκόνη και με ασφάλεια.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για κατηγορία σκόνης M για ασφάλεια στους χώρους εργασίαςΣχεδιασμός φίλτρου κατηγορίας σκόνης M για αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών.
Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησηςΤροχήλατο σύστημα απόθεσης και κυλιόμενος κάδος για εργονομικό άδειασμα.
Σύστημα εκκένωσης χωρίς σκόνη για επικίνδυνα υλικάΆδειασμα χωρίς σκόνη χάρη στον σάκο πολυαιθυλενίου με ενσωματωμένο μηχανισμό κλεισίματος. Αξιόπιστη απόρριψη σκόνης σε σακούλα πολυαιθυλενίου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|170
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,2
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|9
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 140
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|75
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|174
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|174
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Πεδία εφαρμογής
- Για μεγάλες ποσότητες λεπτού ρινίσματος και επικίνδυνης σκόνης (OEL ≥ 0,1 mg/m³)