Βιομηχανικός αποκονιωτής RE D

Συμπαγής, κινητό σύστημα αναρρόφησης σκόνης ID 130/22 Afc με μηχανοκίνητο φίλτρο ανακίνησης για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτών ρινισμάτων και επικίνδυνης σκόνης (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Λειτουργεί με ροπή.

Ο φορητός, βιομηχανικός απαγωγέας σκόνης που λειτουργεί με ροπή ID 130/22 Afc, με ονομαστική ισχύ εισόδου 2,2 kW και σύστημα φίλτρου κατηγορίας σκόνης M, έχει σχεδιαστεί για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτών σκονών και επικίνδυνων σκονών (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Ο αποτελεσματικός καθαρισμός του ανθεκτικού και συμπαγούς φίλτρου πραγματοποιείται με ηλεκτρικό μηχανισμό ανακίνησης. Ο απορροφητήρας σκόνης διαθέτει έναν ισχυρό, ενεργειακά αποδοτικό (IE2) ακτινωτό συμπιεστή με ροές μεγάλου όγκου σχεδιασμένο για συνεχή λειτουργία τριπλής βάρδιας. Εκτός από τον στιβαρό και φιλικό προς τη συντήρηση σχεδιασμό του, πληροί βασικές απαιτήσεις για σκληρές, βιομηχανικές εφαρμογές. Ένα καροτσάκι επιτρέπει στο κάδο των 170 λίτρων να αδειάζει απλά και εργονομικά χωρίς να αφαιρείται η κεφαλή κίνησης. Χάρη σε ένα σάκο πολυαιθυλενίου με ενσωματωμένο μηχανισμό στερέωσης και σωλήνα αντιστάθμισης πίεσης στο μηχάνημα, τα υπολείμματα μπορούν να εκκενωθούν χωρίς σκόνη και με ασφάλεια.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιομηχανικός αποκονιωτής RE D: Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για κατηγορία σκόνης M για ασφάλεια στους χώρους εργασίας
Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για κατηγορία σκόνης M για ασφάλεια στους χώρους εργασίας
Σχεδιασμός φίλτρου κατηγορίας σκόνης M για αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών.
Βιομηχανικός αποκονιωτής RE D: Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησης
Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησης
Τροχήλατο σύστημα απόθεσης και κυλιόμενος κάδος για εργονομικό άδειασμα.
Βιομηχανικός αποκονιωτής RE D: Σύστημα εκκένωσης χωρίς σκόνη για επικίνδυνα υλικά
Σύστημα εκκένωσης χωρίς σκόνη για επικίνδυνα υλικά
Άδειασμα χωρίς σκόνη χάρη στον σάκο πολυαιθυλενίου με ενσωματωμένο μηχανισμό κλεισίματος. Αξιόπιστη απόρριψη σκόνης σε σακούλα πολυαιθυλενίου.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 3
Τάση (V) 400
Συχνότητα (Hz) 50
Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h) 370 / 1329
Αναρρόφηση (mbar/kPa) 33 / 3,3
Χωρητικότητα κάδου (l) 170
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW) 2,2
Είδος ρύπων Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου (m²) 9
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης ID 140
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 75
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου M
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 174
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 174
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 1170 x 780 x 1580
Βιομηχανικός αποκονιωτής RE D
Βιομηχανικός αποκονιωτής RE D
Videos
Πεδία εφαρμογής
  • Για μεγάλες ποσότητες λεπτού ρινίσματος και επικίνδυνης σκόνης (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
Εξαρτήματα