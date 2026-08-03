Βιομηχανικός αποκονιωτής RE D
Το RI 334 D4-ENT-M είναι ένα κινητό μηχάνημα για τον ασφαλή διαχωρισμό της επίμονης σκόνης και των ρινισμάτων στα κέντρα μηχανουργικής κατεργασίας. Ο συμπιεστής υψηλής πίεσης το καθιστά δυνατό.
RI 334 D4-ENT-M: ένα κινητό μηχάνημα για τον ασφαλή διαχωρισμό της επίμονης σκόνης και των ρινισμάτων για βιομηχανικά κέντρα κατεργασίας. Με συμπιεστή υψηλής πίεσης, ο οποίος διαχωρίζει αξιόπιστα όλη την πιθανή κολλητική σκόνη και τα ρινίσματα. Ένας πίνακας ελέγχου με αυτόματο αναδευτήρα φίλτρου εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής φίλτρου. Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται διακόπτης διαφορικής πίεσης για την παρακολούθηση του φίλτρου, καθώς και αισθητήρας απόστασης υπερήχων για την παρακολούθηση της στάθμης πλήρωσης. Το μηχάνημα διατίθεται σε διάφορες κατηγορίες απόδοσης και φίλτρων (μέχρι κατηγορίας φίλτρου "H" για διαχωρισμό καρκινογόνου σκόνης).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησης
- Τροχήλατο σύστημα απόθεσης και κυλιόμενος κάδος για εργονομικό άδειασμα.
Σύστημα εκκένωσης χωρίς σκόνη για επικίνδυνα υλικά
- Άδειασμα με λίγη σκόνη χάρη στον μηχανισμό κλεισίματος και τον εύκαμπτο σωλήνα αντιστάθμισης πίεσης.
- Απλή και ασφαλής απόρριψη σκόνης χάρη στη σακούλα πολυαιθυλενίου.
Βολικός καθαρισμός φίλτρου με ηλεκτροκινητήρα δόνησης
- Αποτελεσματικός, βολικός καθαρισμός φίλτρου για σταθερή ισχύ αναρρόφησης.
Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για κατηγορία σκόνης M για ασφάλεια στους χώρους εργασίας
- Σχεδιασμός φίλτρου κατηγορίας σκόνης M για αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|260 / 26
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|50
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|3
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|3,2
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|62
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|170
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|170,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|915 x 777 x 1938