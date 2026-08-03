RI 334 D4-ENT-M: ένα κινητό μηχάνημα για τον ασφαλή διαχωρισμό της επίμονης σκόνης και των ρινισμάτων για βιομηχανικά κέντρα κατεργασίας. Με συμπιεστή υψηλής πίεσης, ο οποίος διαχωρίζει αξιόπιστα όλη την πιθανή κολλητική σκόνη και τα ρινίσματα. Ένας πίνακας ελέγχου με αυτόματο αναδευτήρα φίλτρου εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής φίλτρου. Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται διακόπτης διαφορικής πίεσης για την παρακολούθηση του φίλτρου, καθώς και αισθητήρας απόστασης υπερήχων για την παρακολούθηση της στάθμης πλήρωσης. Το μηχάνημα διατίθεται σε διάφορες κατηγορίες απόδοσης και φίλτρων (μέχρι κατηγορίας φίλτρου "H" για διαχωρισμό καρκινογόνου σκόνης).