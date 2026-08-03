Βιομηχανικός αποκονιωτής RE D
Κινητό σύστημα αναρρόφησης σκόνης που λειτουργεί με ροπή RE 201 D 5.5 IE3 για την αναρρόφηση μεσαίων ποσοτήτων σκόνης, λεπτών ρινισμάτων και επικίνδυνης σκόνης (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Στιβαρή κατασκευή.
Ο σταθερός, χαμηλού θορύβου αναρροφητήρας σκόνης RE 201 D 5.5 IE3 είναι σχεδιασμένος για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης, λεπτών ρινισμάτων και επικίνδυνης σκόνης (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Το μηχάνημα που λειτουργεί με ροπή με ονομαστική ισχύ εισόδου 5,5 kW και σύστημα φίλτρου κατηγορίας σκόνης M διαθέτει έναν ισχυρό, ενεργειακά αποδοτικό ακτινωτό συμπιεστή (IE3) για ροές μεγάλου όγκου, καθώς και έναν κινητήρα χαμηλής φθοράς και χαμηλής συντήρησης. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για σκληρές, βιομηχανικές εφαρμογές με τον στιβαρό και φιλικό προς το σέρβις σχεδιασμό και την καταλληλότητά του για συνεχή λειτουργία τριών βάρδιων. Ένας ηλεκτρικός δονούμενος κινητήρας εξασφαλίζει αποτελεσματικό καθαρισμό του φίλτρου τύπου "τσέπης" που διαρκεί και πλένεται. Το κυλιόμενο δοχείο 50 λίτρων διαθέτει τζάμι για έλεγχο στάθμης και εκκενώνεται μέσω ενός εργονομικού καροτσιού που το κατεβάζει χωρίς να αφαιρείται η κεφαλή κίνησης. Μια σακούλα πολυαιθυλενίου με ενσωματωμένο μηχανισμό κλεισίματος εξασφαλίζει διαδικασία χωρίς σκόνη και ασφαλή απόρριψη των απορριμμάτων αναρρόφησης. Κατόπιν αιτήματος, μπορείτε να επεκτείνετε το μηχάνημα ώστε να καλύψει σκόνη κατηγορίας H και ακόμη και Ζώνη 22. Μπορείεπίσης να χρησιμοποιηθεί για πολλά, παράλληλα σημεία αναρρόφησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για κατηγορία σκόνης M για ασφάλεια στους χώρους εργασίαςΣχεδιασμός φίλτρου κατηγορίας σκόνης M για αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών.
Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησηςΤροχήλατο σύστημα απόθεσης και κυλιόμενος κάδος για εργονομικό άδειασμα.
Ανθεκτικό, πλενόμενο φίλτρο τύπου "pocket" και ηλεκτρικός καθαρισμός φίλτρουΑδιάλειπτη αναρρόφηση με υψηλή ισχύ αναρρόφησης χωρίς καμία μείωση της φίλτρανσης. Οι συγκολλημένες ενώσεις διασφαλίζουν τη μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου με θύλακες. Για αποτελεσματικό, βολικό καθαρισμό φίλτρου και σταθερή ισχύ αναρρόφησης.
Σύστημα εκκένωσης χωρίς σκόνη για επικίνδυνα υλικά
- Άδειασμα χωρίς σκόνη χάρη στον σάκο πολυαιθυλενίου με ενσωματωμένο μηχανισμό κλεισίματος.
- Απλή απόρριψη σκόνης σε σάκο πολυαιθυλενίου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|738 / 2655
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|50
|Υλικό κάδου
|Μέταλλο
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|5,5
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 175
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|68
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|370
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|469
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1086 x 1363 x 2667
Εξοπλισμός
- Φίλτρα: Φίλτρο τύπου pocket
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι
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Πεδία εφαρμογής
- Για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων επικίνδυνης σκόνης (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Για το σκούπισμα μεγάλων ποσοτήτων λεπτού ρινίσματος και σκόνης