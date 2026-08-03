Ο σταθερός, χαμηλού θορύβου αναρροφητήρας σκόνης RE 201 D 5.5 IE3 είναι σχεδιασμένος για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης, λεπτών ρινισμάτων και επικίνδυνης σκόνης (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Το μηχάνημα που λειτουργεί με ροπή με ονομαστική ισχύ εισόδου 5,5 kW και σύστημα φίλτρου κατηγορίας σκόνης M διαθέτει έναν ισχυρό, ενεργειακά αποδοτικό ακτινωτό συμπιεστή (IE3) για ροές μεγάλου όγκου, καθώς και έναν κινητήρα χαμηλής φθοράς και χαμηλής συντήρησης. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για σκληρές, βιομηχανικές εφαρμογές με τον στιβαρό και φιλικό προς το σέρβις σχεδιασμό και την καταλληλότητά του για συνεχή λειτουργία τριών βάρδιων. Ένας ηλεκτρικός δονούμενος κινητήρας εξασφαλίζει αποτελεσματικό καθαρισμό του φίλτρου τύπου "τσέπης" που διαρκεί και πλένεται. Το κυλιόμενο δοχείο 50 λίτρων διαθέτει τζάμι για έλεγχο στάθμης και εκκενώνεται μέσω ενός εργονομικού καροτσιού που το κατεβάζει χωρίς να αφαιρείται η κεφαλή κίνησης. Μια σακούλα πολυαιθυλενίου με ενσωματωμένο μηχανισμό κλεισίματος εξασφαλίζει διαδικασία χωρίς σκόνη και ασφαλή απόρριψη των απορριμμάτων αναρρόφησης. Κατόπιν αιτήματος, μπορείτε να επεκτείνετε το μηχάνημα ώστε να καλύψει σκόνη κατηγορίας H και ακόμη και Ζώνη 22. Μπορείεπίσης να χρησιμοποιηθεί για πολλά, παράλληλα σημεία αναρρόφησης.