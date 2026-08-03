Φορείς εργαλείου MIC 42
Το MIC 42 διαθέτει σύστημα γρήγορης αλλαγής, άνετη καμπίνα με σφαιρική θέα, διαισθητική λειτουργία και κινητήρα που υπερβαίνει ήδη τις ελάχιστες απαιτήσεις του επερχόμενου STAGE V.
Η σύγχρονη τεχνολογία diesel με οικονομικό άμεσο ψεκασμό common rail και φίλτρο σωματιδίων diesel που χρησιμοποιείται στον κινητήρα 42 ίππων του MIC 42 μειώνουν τις τιμές εκπομπών πολύ κάτω από τις οριακές τιμές των εκπομπών του STAGE V. Συνεπώς, το μηχάνημα είναι κατάλληλο όχι μόνο για εφαρμογές σε αστικές περιβαλλοντικές ζώνες, αλλά και διαθέτει εξαιρετικά υψηλή απόδοση. Τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας συμβάλλουν επίσης σε αυτό και επιτρέπουν πολύ μεγάλα διαστήματα συντήρησης 500 ή 1.000 ωρών. Η πρόσβαση σε όλες τις περιοχές που σχετίζονται με τη συντήρηση χωρίς την ανάγκη εργαλείων είναι επίσης μέρος της έξυπνης συνολικής ιδέας, όπως και οι πολλές επιλογές ενσωμάτωσης των εργαλείων. Για παράδειγμα, τα εμπρόσθια εργαλεία τοποθετούνται μέσω ενός τυπικού ταχυσύνδεσμου KAT 0, ενώ τα πίσω εργαλεία μπορούν να αλλάξουν χρησιμοποιώντας το υδραυλικό πλαίσιο με ελάχιστη προσπάθεια χάρη στο σύστημα γρήγορης αλλαγής. Ένα προαιρετικό σύστημα πολλαπλών ζευκτών εγγυάται γρήγορη και χωρίς στάλα σύνδεση του υδραυλικού συστήματος. Ο χειριστής επωφελείται επίσης από μια πολύ μεγάλη καμπίνα με ξεκάθαρα σχεδιασμένα στοιχεία λειτουργίας και πολλές άλλες χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως ένα κλειδωμένο διαμέρισμα αποθήκευσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργίαΗ άμεση έγχυση Common Rail και το φίλτρο σωματιδίων ντίζελ μειώνουν τις τιμές εκπομπών κάτω από το STAGE V. Για εφαρμογές σε αστικές περιοχές. Η χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου προστατεύει το περιβάλλον και μειώνει το κόστος λειτουργίας.
Ενσωματωμένο σύστημα γρήγορης αλλαγήςΕμπρόσθια προσάρτηση εργαλειακού εξοπλισμού μέσω τυπικής διάταξης σύζευξης (τρίγωνο ρυμούλκησης). Αντικατάσταση εργαλείων στο πίσω μέρος με σύστημα γρήγορης αλλαγής με υδραυλικό κλίβανο. Προαιρετικό σύστημα πολλαπλών ζευκτών για γρήγορη και χωρίς στάλα σύνδεση του υδραυλικού συστήματος.
Μέγιστη άνεση λειτουργίαςΔιαθέτει τη μεγαλύτερη καμπίνα στην κατηγορία του (1,45 m³ όγκος αέρα), πανοραμική ορατότητα 360°, εργονομική και τακτοποιημένη διάταξη. Παράθυρα και στις δύο πλευρές, αποθηκευτικός χώρος αποθήκευσης, θύρα φόρτισης USB, υποδοχή φιαλών.
Εξαιρετικά εύκολο στη συντήρηση
- Τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα επιτρέπουν μεγάλα διαστήματα πραγματοποίησης συντήρησης διάρκειας 500 ωρών.
- Πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα συντήρησης χωρίς να χρειάζονται εργαλεία, π.χ. μέσω του καλύμματος μοτέρ ταλάντωσης.
- Ο ψύκτης μπορεί να τοποθετηθεί σε καθορισμένη θέση συντήρησης για καθαρισμό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Κίνηση
|Πετρελαίου
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Οδική κίνηση σε όλους τους τροχούς
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Yanmar
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW)
|32
|Κυβική χωρητικότητα (cm³)
|1568
|Κύλινδρος
|3
|Πρότυπο εκπομπών
|ΣΤΑΔΙΟ V
|Δεξαμενή καυσίμου (l)
|41
|Ταχύτητα οδήγησης (km/h)
|25
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|25
|Μεταξόνιο (mm)
|1500
|Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (kg)
|2500
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1400
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1400
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|3200 x 1400 x 2230
Εξοπλισμός
- Φίλτρο σωματιδίων
- Σύστημα κλιματισμού
- Θερμαντήρας
- Περιστρεφόμενος φάρος
- Χρήση όλο το χρόνο