Η σύγχρονη τεχνολογία diesel με οικονομικό άμεσο ψεκασμό common rail και φίλτρο σωματιδίων diesel που χρησιμοποιείται στον κινητήρα 42 ίππων του MIC 42 μειώνουν τις τιμές εκπομπών πολύ κάτω από τις οριακές τιμές των εκπομπών του STAGE V. Συνεπώς, το μηχάνημα είναι κατάλληλο όχι μόνο για εφαρμογές σε αστικές περιβαλλοντικές ζώνες, αλλά και διαθέτει εξαιρετικά υψηλή απόδοση. Τα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας συμβάλλουν επίσης σε αυτό και επιτρέπουν πολύ μεγάλα διαστήματα συντήρησης 500 ή 1.000 ωρών. Η πρόσβαση σε όλες τις περιοχές που σχετίζονται με τη συντήρηση χωρίς την ανάγκη εργαλείων είναι επίσης μέρος της έξυπνης συνολικής ιδέας, όπως και οι πολλές επιλογές ενσωμάτωσης των εργαλείων. Για παράδειγμα, τα εμπρόσθια εργαλεία τοποθετούνται μέσω ενός τυπικού ταχυσύνδεσμου KAT 0, ενώ τα πίσω εργαλεία μπορούν να αλλάξουν χρησιμοποιώντας το υδραυλικό πλαίσιο με ελάχιστη προσπάθεια χάρη στο σύστημα γρήγορης αλλαγής. Ένα προαιρετικό σύστημα πολλαπλών ζευκτών εγγυάται γρήγορη και χωρίς στάλα σύνδεση του υδραυλικού συστήματος. Ο χειριστής επωφελείται επίσης από μια πολύ μεγάλη καμπίνα με ξεκάθαρα σχεδιασμένα στοιχεία λειτουργίας και πολλές άλλες χρήσιμες λεπτομέρειες, όπως ένα κλειδωμένο διαμέρισμα αποθήκευσης.